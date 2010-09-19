به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با حضور 300 نفر از خلبانان جمهوری اسلامی ، امیر سرتیپ خلبان حسین چیت فروش رئیس مرکز پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی نیروی هوایی ارتش، رئیس عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش، مسئولان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و خانواده‌های شهیدان حاضر در عملیات برپا خواهد شد.

کتاب "حمله به الولید " نوشته امیر سرتیپ احمد مهرنیا است که توسط انتشارات سوره مهرو با همکاری دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری به چاپ رسیده است.

عملیات H3 در فروردین ماه سال 1360 با هدف نابودی "پایگاه هوایی الولید" ارتش متجاوز صدام در غرب عراق انجام شد و یکی از بزرگترین و با اهمیت‌ترین عملیاتهای هوایی و کلاسیک در سطح جهان به شمار می‌رود.

در این عملیات غرور آفرین، هشت فروند هواپیمای F4 با عبور از نوار مرزی دو کشور ترکیه و سوریه با پرواز ارتفاع پست و انجام 4 مورد سوختگیری در حال حرکت توانستند 48 فروند از هواپیماهای رژیم بعث را منهدم و بدون تلفات به میهن اسلامی باز گردند.

