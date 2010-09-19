کارگاه آموزشی یونسکو در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: در این کارگاه آموزشی که برای بررسی مسائل مرتبط با بناهای ثبت جهانی برگزار خواهد گردید، مهمانانی از سازمان یونسکو و مدیران پایگاه جهانی حضور خواهند یافت.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: در این کارگاه آموزشی سه روزه، مسائل مرتبط با حفظ و نگهداری آثار جهانی با حضور مسئولان و کارشناسان بررسی خواهید گردید.

به گفته دبیر کارگروه ثبت جهانی بازار تبریز، خانم جونکو تانیگوچی به همراه هیئتی از کارشناسان منطقه ای یونسکو از روز 31 شهریور ماه میهمان شهر تبریز خواهند بود تا ضمن ارائه آموزش های لازم به مسئولان پایگاههای جهانی کشور، از مجموعه کلیساهای ثبت جهانی استان و بازار تاریخی تبریز که به تازگی به جمع آثار جهانی کشور پیوسته است بازدید کنند.

وی تصریح کرد: حضور این گروه متخصص و همچنین مدیران دیگر پایگاههای جهانی از سایر استانها، فرصت خوبی برای آشنایی بیشتر با جاذبه های منحصر به فرد و جهانی کشورمان است و راه را برای تبادل اطلاعات و دستاوردها در حوزه حفظ و نگهداری این گنجینه های جهانی هموارتر می نماید.

محمدی خاطرنشان کرد: کارگاه آموزشی یونسکو تا روز دوم مهر ماه در تبریز ادامه خواهد یافت.

گفتنی است، پس از کلیسای سنت استپانوس در منطقه آزاد ارس، بازار تاریخی تبریز مرداد ماه سال جاری در سی و چهارمین جلسه سازمان یونسکو به ثبت در فهرست میراث جهانی رسید.