گلستان قهرمان مسابقات نخبه یابی اسکواش منطقه 5 شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این مسابقات تیمهایی از استانهای مازندران و گیلان در دو بخش پسران و دختران نیز شرکت داشتند.

در بخش پسران محمد دهباشی از گلستان مقام اول رده سنی زیر 8 سال را کسب کرد ، در رده سنی زیر 10 سال، قربانعلی سپهری از گلستان صاحب مقام اول شد.

در رده سنی زیر 12 سال هم علیرضا تجری ،‌سید امین حسینی و نریمان نادری پور هر سه از گلستان به ترتیب صاحب مقام های اول تا سوم شدند و کیارش فدایی از گلستان در رده سنی زیر 14 سال به مقام سوم دست یافت.

در بخش دختران نیز در رده سنی زیر 9 سال، مهرنوش بهروش از گلستان مقام دوم را کسب کرد، در رده سنی زیر 11 سال، مطهره یداللهی ،ساجده حیدری و بیتا مهرداد هر سه از گلستان به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

در رده سنی زیر 13 سال غزال شرف پور از گلستان مقام اول و رحیمه حاسیملی از گلستان در جایگاه سوم قرار گرفت.

گفتنی است، در مجموع امتیازات مسابقات، ‌در بخش پسران گلستان با 205 امتیاز و در بخش دختران هم استان گلستان با 185 امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت.



