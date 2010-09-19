220 هزار روستایی تحت پوشش صندوق بیمه روستاییان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید مجید موسویان ظهر یکشنبه در همایش دهیاران استان سمنان گفت: با تغییر رویکرد و نوع بیمه روستائیان در کشور استقبال روستاییان از بیمه افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته با توجه به شرایط موجود روستاییان کمتر رغبت داشتند که از نظام حمایتی استفاده کنند، گفت: دلیل شرایط طرحهای بیمه روستاییان در گذشته، اهالی روستا کمتر به آن توجه و رقبت داشتند.

به گفته وی، روستاییان در طرح جدید از نظام بیمه ای با شرایطی بیشتر استقبال می کنند.

وی ادامه داد: در طرح جدید شرط شاغل و مزدبگیر بودن روستاییان برای بیمه شدن حذف شده است و دولت سهم کارفرما را پرداخت می کند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر کشور با تاکید بر اینکه بیمه از نیاز های اساسی در دنیای امروز است، گفت: دولت با تقبل و پرداخت سهم مهمی از بیمه کمک شایانی به بیمه شدن روستائیان داشته است.

سید مجید موسویان یکی از دلایل مهاجرت روستاییان به شهرها را نبود تامین اجتماعی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه عدم اجرای بیمه روستاییان، دیواری بین روستا و شهر ایجاد کرده است، بیان داشت: امروزه این دیوار برداشته شده است و روستاییان می‌توانند از مزایای بیمه برخوردار شوند.

استاندار سمنان نیز در این نشست با اشاره به نقش دهیاران گفت: ایجاد وحدت و همبستگی در روستاها مهمترین نقش دهیاران است.