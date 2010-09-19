رفع بیکاری فقط با سرمایه گذاری غیردولتی ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ‌احمد علیرضا بیگی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان شرقی گفت: برای ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذاری غیردولتی باید امکانات دستگاه های اجرایی تجمیع شده و از پتانسیل های استان به بهترین شکل ممکن بهره برداری شود.

وی با تاکید بر اینکه تسریع در سرمایه گذری باید اولویت نخست دستگاه های اجرایی باشد،‌ افزود: با توجه به استقبال مطلوب سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی از سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی، دستگاه های اجرایی استان باید زمینه فعالیت راحت تر آن ها در عرصه های مختلف را فراهم کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای تسهیل در پرداخت اعتبارات مربوط به بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین، گفت: در این ارتباط بانک های عامل نیز با تلاش های مستمر توانستند رتبه استانی را ارتقا دهند که قابل تمجید است.

بیگی به تعهد ایجاد 42 هزار فرصت شغلی در آذربایجان شرقی طی سال جاری اشاره کرد و با تاکید برهمکاری تنگاتنگ دستگاه های اجرایی برای تحقق این میزان فرصت شغلی جدید افزود: باید دستگاه های اجرایی هر فرصت شغلی ایجاد شده را با مشخصات کامل به سامانه مربوطه ارسال کنند.

بیگی با اشاره به برطرف شدن مشکلات اجتماعی و اقتصادی با افزایش فرصت های شغلی خاطرنشان ساخت: با ایجاد هر فرصت شغلی، مشکل مسکن، آسیب های اجتماعی و ازدواج جوانان رفع خواهد شد.

در نشست اخیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان شرقی بهر مندی 375 طرح از اعتبارات بنگاه های زودبازده اقتصادی به تصویب رسید.