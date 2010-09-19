به گزارش خبرنگار مهر، سیدغلامرضا موسوی تهیه‌کننده فیلم سینمایی "بغض" در این ارتباط گفت: "بغض" یک محصول مشترک است، پیش‌تولید آن را با وسواس خاصی انجام می‌دهیم. نتیجه تحقیق و بررسی‌های ما در میان کشورهای مجاور برای محل فیلمبرداری، دو کشور تاجیکستان و ترکیه است که در حال رایزنی هستیم.

تهیه‌کننده فیلمهای "قرمز" و "پارک وی" افزود: درباره تولید مشترک با چند تهیه‌کننده خارجی وارد مذاکره شده‌ایم که در صورت عدم توافق با آنها خود پروژه را به شکل مستقل اجرا خواهیم کرد.

"بغض" به کارگردانی رضا درمیشیان داستانی اجتماعی درباره مهاجرت و به بن‌بست رسیدن جوانان نسل سوم است. رضا درمیشیان منتقد و روزنامه‌نگار پیش از این چندین فیلم کوتاه و مستند از جمله "پامنار"، "جادوگر"،"خانه خراب" و... را کارگردانی کرده که در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی حضور داشته و برنده جایزه شده است.

