به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نوتاش امروز در نشستی خبری با بیان اینکه در سال جاری گسترش بیمه های زندگی در دستور کار قرار گرفته است‏، گفت: سهم بیمه های عمر و زندگی در صنعت بیمه کشور کمتر از 6 درصد است‏، این در حالی است که سهم این بیمه ها در دنیا بیش از 60 درصد است که حاکی از اختلاف 10 برابری است.

رئیس پژوهشکده بیمه با بیان اینکه سهم بیمه های عمر و زندگی در هندوستان 61 درصد است‏، افزود:‌ در ایران سهم بیمه های شخص ثالث و خودرو بیش از سایر بیمه ها است،‏ همچنین بیمه بدنه اتومبیل که حتی اجباری نیست، بیش از 10 درصد سهم را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه در اتاق فکر صنعت بیمه چالشهای عدم توسعه بیمه های عمر و زندگی مورد بررسی قرار گرفته است‏، پیشنهاد کرد که شرکتهای بازرگانی بیمه یکسری از کارها را به روش برون سپاری به شرکتهای پشتیبان صنعت بیمه واگذار کنند.

نوتاش تصریح کرد: با وجود سابقه طولانی مدت بیمه در کشور، در برخی از زمینه ها رشد کافی وجود ندارد، به همین منظور با مطرح شدن طرح تحول صنعت بیمه، گسترش بیمه هایی همچون عمر و زندگی بیشتر مرود توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: صنعت بیمه کمتر به توسعه بیمه های عمر و زندگی در کشور پرداخته است‏، به نحوی که بسیاری از ابعاد آن ناشناخته باقیمانده است، در عین حال تنوع محصولات بیمه ای در سایر کشورها بسیار مورد توجه است، اما در ایران از این موضوع غفلت شده است.

این مقام مسئول در صنعت بیمه کشور همچنین از افزایش سهم بیمه های خصوصی در بازار از 25 به 53 درصد خبرداد و اظهارداشت: هم اکنون فضای کسب و کار در ایران که از شاخصه های مهم توسعه اقتصادی کشورها است، بهبود یافته است.

وی ادامه داد: بانک جهانی هر سال فضای کسب و کار کشورها و رتبه آنها را بررسی می کند که این بررسی ها گرچه نشان از بهبود این شاخص در ایران دارد اما هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله بسیاری دارد.

نوتاش با اشاره به گسترش بنگاههای کوچک و کارآفرین در کشور و حمایتهای مالی که از آنها صورت گرفت، گفت: توسعه این بنگاهها در راستای بهبود فضای کسب و کار صورت گرفته است، با توجه به این امر بیمه های خرد می تواند نقش جدی برای این بنگاهها ایفا کند.

وی از کاهش سهم بیمه های اتکایی خارجی در کشور به کمتر از 16 درصد و کاهش وابستگی در این زمینه به بیمه های خارجی خبرداد و عنوان کرد: فشارهای تحمیلی از این طریق به صنعت بیمه کاهش یافته است.

رئیس پژوهشکده صنعت بیمه از برگزاری سومین کنفرانس بهبود فضای کسب و کار صنعت بیمه تحت عنوان بازاریابی و فروش حرفه ای بیمه های عمر و زندگی در 21 و 22 مهر ماه امسال در تهران با حضور برخی وزرا‏ و مسئولان صنعت بیمه کشور خبرداد.

وی برخی از اهداف این همایش را معرفی روشهای نوین بازاریابی و فروش بیمه های عمر و زندگی و ترویج فرهنگ و توسعه بیمه های زندگی ذکر کرد و مدیریت بازاریابی و فروش بیمه های زندگی‏، استراتژی های بازاریابی بیمه های زندگی و غیره را از محورهای این کنفرانس برشمرد.