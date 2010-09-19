ایتالیا برده آمریکا نیست/ برای بازگشت به سیاست پیر شده ام

"رومانو پرودی " که برای سخنرانی به دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه آمده بود در پاسخ به این پرسش مهر که"ارزیابی شما از سیاست اتحادیه اروپا و ایتالیا در قبال ایران چیست؟ و به نظر می رسد که شما در این راه از خود استقلال نداشته و دنباله روی آمریکا هستید؟" گفت : ما دوست آمریکا هستیم و نمی توانیم بر خلاف این دوستی عمل کنیم، اما این دوستی به آن معنا نیست که ما برده آمریکا باشیم.

نخست وزیر سابق ایتالیا افزود : در پاسخ به این پرسش باید بگویم که اکنون همه چیز در جهان تغییر کرده و شما باید بر اساس این تغییرات حرکت کنید. آمریکا بر بخش اعظمی از جهان احاطه دارد و خوب اتحادیه اروپا به دلالی متعددی مجبور به همراهی با آمریکاست، اما این به آن نیست که ما کاملا دنباله رو آمریکا باشیم.

پرودی گفت : ما در یک ائتلاف هستیم، آیا می توان بر خلاف روح حاکم بر این ائتلاف عمل کرد؟

وی ادامه داد: اتحادیه‌ اروپا با تلاش برای رسیدن به سیاست خارجه مشترک، خودش را برای ایفای نقش مورد انتظار در شرایط جدید نظام بین‌ الملل آماده می ‌کند.

پرودی گفت : به ایران توصیه می کنم که این تحول بسیار مهم در عرصه‌ بین ‌الملل را به درستی درک کند و از طریق مشارکت و گفتگو و تعامل بین ‌المللی، نقشی را که از او انتظار می‌ رود ایفا کند.

نخست وزیر پیشین ایتالیا در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره‌ نقش ایتالیا در مسئله‌ هسته‌ ای ایران خاطرنشان کرد: ما روابطمان با ایران ویژه بوده است و ایران کشور بسیار مهمی نه تنها به خاطر نفت، بلکه به خاطر تاریخ، فرهنگ، جغرافیا و مردمش است.

وی در این سمینار که در محل دانشکده روابط بین ‌الملل وزارت خارجه برگزار شد به علل وقوع بحران مالی در اروپا و سیاست اتحادیه اروپا در برخورد با بحران پرداخت.

رومانو پروی که امروز یکشنبه 28 شهریورماه برای ایراد سخنرانی درباره “اروپا بحران مالی و انتظارات آینده” به دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه آمده بود سخنان خود را اینطور آغاز کرد: محورهای مختلف قدرت اروپا از یک سو و علل توفیق نیافتن کامل اتحادیه اروپا در ایفای نقشی که از او در عرصه‌ بین‌ الملل انتظار می ‌رود در موضوع بحران مالی مورد بحث است.

وی در ادامه گفت : نقش اروپا در جهان امروز بسیار مهم و اساسی است و از همین رو می تواند نقش مهمی در راه حل های دیپلماتیک در جهان داشته باشد.

یه گفته پرودی، شناخت این مسئله از سوی اعضای اتحادیه اروپا می تواند نقشی اساسی در شناخت بهتر از این اتحادیه داشته باشد.

پرودی در ادامه بر لزوم همکاری میان اعضای اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت : توسعه و گسترش مناسب اصول مالی برای خروج از بحران اساسی است و اتحادیه اروپا به دلیل موقعیت خود می تواند نقش بزرگی در خروج جهان از بحران مالی داشته باشد.

وی در ادامه با ذکر این نکته که یونان به عنوان ضعیف‌ ترین حلقه‌ مبارزه با بحران مالی در اروپا بود ، افزود : در صورت ادامه روند فعلی، سقوط اقتصادی کشورها همچنان ادامه خواهد داشت و اگر اتحادیه اروپا نتواند از فرصتهای خود برای خروج از بحران استفاده کند روند نزولی ادامه می یابد.

وی در ادامه به لزوم تبعیت از قانون در اتحادیه اروپا برای خروج از بحران اقتصادی اشاره کرد و گفت : فقط دو ردصد از کشورها در اتحادیه اروپا از بحران مالی در امان بودند، اما این دو درصد مشکلی را حل نمی کند و باید برای خارج کردن تمام کشورها از بحران تلاش کرد.

نخست وزیر سابق ایتالیا در ادامه بر لزوم استفاده از تمام ظرفیتهای موجود در اتحادیه اروپا همچون ظرفیت ای کشاورزی و صنعتی برای خروج از بحران اقتصادی استفاده شود.

پرودی همچنین به اقتصاد کشورهایی چون برزیل و هند اشاره کرد و گفت : با همکاری میان کشورها می توان بحران مالی را پشت سر گذاشت.

نخست وزیر پیشین ایتالیا تاکید کرد که جهان امروز تفاوتهای بارزی با جهان ۱۰ سال پیش دارد که مهمترین تفاوت آن تحول ماهیت نظام بین‌ الملل از یک نظام تک‌ قطبی به نظام چند قطبی است.