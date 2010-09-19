ایتالیا برده آمریکا نیست/ برای بازگشت به سیاست پیر شده ام

"رومانو پرودی " که برای سخنرانی به دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه آمده بود در پاسخ به این پرسش مهر که"ارزیابی شما از سیاست اتحادیه اروپا و ایتالیا در قبال ایران چیست؟ و به نظر می رسد که شما در این راه از خود استقلال نداشته و دنباله روی آمریکا هستید؟" گفت : ما دوست آمریکا هستیم و نمی توانیم بر خلاف این دوستی عمل کنیم، اما این دوستی به آن معنا نیست که ما برده آمریکا باشیم.
نخست وزیر سابق ایتالیا افزود : در پاسخ به این پرسش باید بگویم که اکنون همه چیز در جهان تغییر کرده و شما باید بر اساس این تغییرات حرکت کنید. آمریکا بر بخش اعظمی از جهان احاطه دارد و خوب اتحادیه اروپا به دلالی متعددی مجبور به همراهی با آمریکاست، اما این به آن نیست که ما کاملا دنباله رو آمریکا باشیم.
پرودی گفت : ما در یک ائتلاف هستیم، آیا می توان بر خلاف روح حاکم بر این ائتلاف عمل کرد؟
وی در ادامه گفت : نقش اروپا در جهان امروز بسیار مهم و اساسی است و از همین رو می تواند نقش مهمی در راه حل های دیپلماتیک در جهان داشته باشد.
یه گفته پرودی، شناخت این مسئله از سوی اعضای اتحادیه اروپا می تواند نقشی اساسی در شناخت بهتر از این اتحادیه داشته باشد.
پرودی در ادامه بر لزوم همکاری میان اعضای اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت : توسعه و گسترش مناسب اصول مالی برای خروج از بحران اساسی است و اتحادیه اروپا به دلیل موقعیت خود می تواند نقش بزرگی در خروج جهان از بحران مالی داشته باشد.
وی در ادامه با ذکر این نکته که یونان به عنوان ضعیف ترین حلقه مبارزه با بحران مالی در اروپا بود ، افزود : در صورت ادامه روند فعلی، سقوط اقتصادی کشورها همچنان ادامه خواهد داشت و اگر اتحادیه اروپا نتواند از فرصتهای خود برای خروج از بحران استفاده کند روند نزولی ادامه می یابد.
وی در ادامه به لزوم تبعیت از قانون در اتحادیه اروپا برای خروج از بحران اقتصادی اشاره کرد و گفت : فقط دو ردصد از کشورها در اتحادیه اروپا از بحران مالی در امان بودند، اما این دو درصد مشکلی را حل نمی کند و باید برای خارج کردن تمام کشورها از بحران تلاش کرد.
نخست وزیر سابق ایتالیا در ادامه بر لزوم استفاده از تمام ظرفیتهای موجود در اتحادیه اروپا همچون ظرفیت ای کشاورزی و صنعتی برای خروج از بحران اقتصادی استفاده شود.
پرودی همچنین به اقتصاد کشورهایی چون برزیل و هند اشاره کرد و گفت : با همکاری میان کشورها می توان بحران مالی را پشت سر گذاشت.
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