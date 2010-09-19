برگزاری دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین کنفرانس بین‌المللی معماری و سازه (Architecture & Structure) به منظور تبادل تجربیات متخصصان و اندیشمندان در حوزه فناوری معماری و سازه در تهران برگزار می‌شود.

هدف این کنفرانس که با حضور صاحب نظران ملی و بین المللی در زمینه‌های معماری و سازه برگزار می‌شود، ایجاد ارتباط علمی با دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی ایران و جهان در زمینه مفاهیم مشترک معماری و سازه، فناوری معماری، فناوریهای نوین سازه و بررسی تأثیر دانش سازه در شکل گیری آثار معماری است.

ایران نخستین کشوری است که موضوع "معماری و سازه" را در سطح جهانی مطرح نموده و برای اولین بار کنفرانسی با همین عنوان به ابتکار قطب علمی فناوری معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال 1386 برگزار شد که مورد توجه جوامع معماری و مهندسی سازه در جهان قرار گرفت.

اولین کنفرانس بین المللی معماری و سازه، در داخل کشور نیز تاثیراتی برجای گذاشت که از آن جمله می‌توان به ایجاد رشته‌های جدید دانشگاهی در زمینه فناوری معماری و گسترش مباحث مرتبط در سطوح دانشگاهی و حرفه ای و نیز هماهنگی بیشتر رشته های مهندسی عمران و معماری اشاره نمود.