دفاع مقدس نشأت گرفته از حماسه عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر در ق، محمد کاظم پورامینی ظهر یکشنبه در جلسه تشریح برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم در هفته دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگاران با بیان این که هشت سال دفاع جانانه مردم ایران به عبارتی دفاع کامل از قرآن و ارزش‌های قرآنی بود، اظهار داشت: دفاع مقدس نشأت گرفته از حماسه عاشورا بواسطه صیانت از قرآن و روح قرآن بود.



وی همچنین اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم به دست افراطیون مسیحی را بسیار دردناک و سخت توصیف کرد و افزود: مردم ایران هشت سال به جهت حفظ و صیانت از قرآن و حفاظت از ارزش‌های قرآنی در مقابل استکبار مبارزه کردند و به واسطه حماسه و پایداری خود در آن دوران پاسخ دندان شکنی به دشمنان دادند و حرکتی که نشأت گرفته از حماسه عاشورا بواسطه پاسداشت از قرآن بود را در دوران انقلاب و دفاع مقدس به ظهور گذاشتند و امروز این روحیه در دنیا گسترش یافته و باعث شده تا جهان در پاسداشت از قرآن قیام کند.



پورامینی در ادامه با اشاره به قرار گرفتن در سی امین سالگرد دفاع مقدس بیان داشت: مردم انقلاب اسلامی 30 سال قبل در مقابل زورگویان و اسکتبار جهانی قد علم کردند و جبهه حق را شکل دادند و امروز آن جبهه حق سربلند و سرافراز در مقابل همه جبهه‌های باطل ایستاده است و این جبهه حق به برکت خون پاک شهیدان انشاء الله تا ظهور حضرت مهدی(عج) سربلند و استوار خواهد ماند.



وی با بیان این که اگر این جبهه و مسیر حق تا امروز به این شکل به دست ما رسیده بواسطه خون شهیدان است، تصریح کرد: ما وظیفه سنگینی در پاسداشت خون پاک شهیدان داریم و وظیفه ما این است که رسالت شهدا را به نسل‌های آینده منتقل کنیم و رهرو راه شهدا و دنباله رو اهداف والای آنان باشیم.



همزمان با روز اول مهرماه گلزار شهدای قم عطر افشانی و گلباران می‌شود



رئیس کمیته ایثارگران هفته دفاع مقدس در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تشریح برنامه‌های این کمیته در هفته دفاع مقدس در استان قم ابراز داشت: محوری ترین برنامه کمیته ایثارگران دفاع مقدس در هفته‌ای که به این نام منتسب شده است، برنامه میهمانی لاله‌ها است که به عنوان تجدید بیعت رسمی، عمیق و الهی بین مردم و آرمان‌ها و ارزش‌های دفاع مقدس در گلزار شهدای قم برگزار خواهد شد.



وی زمان برگزاری این مراسم را روز پنج‌شنبه اول مهر ماه در ساعت پنج بعد از ظهر عنوان کرد و افزود: در این روز مردم در گلزارهای شهدای شیخان، علی بن جعفر(ع)، سوم خرداد، گلزارهای روستاها و ...حضور خواهند یافت که از جمله برنامه‌های این روز در گلزار شهدا قرائت پیام مقام معظم رهبری، مداحی مداحان اهل بیت(ع)، سخنرانی، عطر افشانی مزار شهدا و گلباران به دست مردم و توسط بالگرد ناجا خواهد بود.



پورامینی حرکت کاروان گلها از دو نقطه شهر یکی از مسجد باب الجنه به سمت مرقد علی بن جعفر(ع) و دیگری مسجد عبدالهی به سمت امزاده ابراهیم(ع) در روز پنج شنبه اول مهر ماه را از دیگر برنامه‌های کمیته ایثارگران هفته دفاع مقدس برشمرد و اضافه کرد: طرح دیدار یاران از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس خواهد بود که در این طرح از خانواده شهدا و جانبازان دفاع مقدس با حضور مسئولین دیدار خواهد شد تا پیام‌ها و خاطرات شهدا و جانبازان از زبان خانواده‌ها و خود آنان شنیده شود.



ایثارگران، جانبازان و رزمندگان دستگاه‌های مختلف استانی تجلیل می‌شود



وی دیدار از جانبازان استان قم که در بیمارستان های سایر استان‌ها بستری هستند را از دیگر برنامه های این هفته برشمرد و در خصوص سایر برنامه‌ها اظهار داشت: همچنین در هفته دفاع مقدس از ایثارگران، جانبازان و رزمندگان دستگاه های مختلف استان تجلیل خواهد شد همچنین در 19 مرکز آموزشی شاهد استان در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان برنامه ویژه‌ای در روز سی و یکم شهریورماه برای مقطع اول ابتدایی و اول مهر برای سایر مقاطع تحصیلی با حضور مسئولین استانی، بنیاد شهید وآموزش و پرورش تدارک دیده شده است.