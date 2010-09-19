آغاز هفتمین اجلاس مقدماتی وزیران کشور همسایه عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، این اجلاس صبح امروز یکشنبه با سخنان سرلشکر طارق مبارک بن دینه معاون وزیر کشور و رئیس کل شهربانی بحرین آغاز بکار کرد.

اجلاس مقدماتی و کارشناسی وزیران کشور همسایه عراق دو روز به طول می انجامد و اجلاس وزیران کشور، 31 شهریور برگزار خواهد شد.

هیئت کارشناسی ایران به سرپرستی علی عبداللهی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور نیز در اجلاس مقدماتی وزیران کشور همسایه عراق حضور دارد.

اسلام پناه مدیرکل امور مرز و مبارزه با قاچاق وزارت کشور، عظیم لو مدیرکل امور بین الملل وزارت کشور و کمالیان سرپرست ستاد ویژه عراق وزارت خارجه از اعضاء هیات کارشناسی ایران در اجلاس مقدماتی وزیران کشور همسایه عراق هستند.

اجلاس وزیران کشور همسایه عراق دارای دبیرخانه دائمی در بغداد است و گزارش اقدامات سالانه کشورها که در اختیار این دبیرخانه قرار گرفته است در نشست دوره ای وزیران قرائت می شود.

جمهوری اسلامی ایران، سوریه، اردن، عربستان، کویت، مصر، بحرین و ترکیه از اعضای اجلاس کشورهای همسایه عراق هستند و نمایندگان کشور عراق نیز در این نشست حضور دارند.

در هفتمین اجلاس وزیران کشور همسایه عراق قرار است عمروموسی دبیرکل اتحادیه عرب و نمایندگانی از سازمانهای کنفرانس اسلامی و ملل متحد حضور یابند. نخستین اجلاس وزیران کشور همسایه عراق به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و در سال 82 برگزار شد و پس از آن به ترتیب در ترکیه، عربستان، کویت، اردن و مصر برگزار شده است.