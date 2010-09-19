انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمدعلی ضیغمی ظهر یکشنبه در گردهمایی هئیت رئیسه مجامع امور صنفی آذربایجان غربی که با هدف تشریح طرح هدفمند کردن یارانه برگزارشد افزود: این انجمن ها با هدف نظارت بر افزایش منطقی کالا در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه و نحوه قیمت گذاری کالاها با همکاری بخش خصوصی تشکیل می شود.

وی ذخیره سازی کالاهای اساسی و مواد غذایی به نظارت و بازرسی بر نحوه قیمت گذاری کالا را از وظایف اصلی حوزه بازرگانی و بازار در مدت زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نام برد و اظهارداشت: در این راستا وزارت بازرگانی در سه حوزه تامین کالا، نظارت و کنترل بازار و قیمت و قیمت گذاری کالاها فعالیت خود را افزایش می دهد.

13 قلم کالای اساسی مردم ذخیره سازی شده است

ضیغمی در ادامه از ذخیره سازی 13 قلم کالای اساسی توسط وزارت بازرگانی خبرداد و بیان داشت: این کالاها از قیبل گوشت، برنج، روغن، شکر و شیر خشک 35 درصد سهم هزینه ای خانوارها را شامل می شود.

وی ادامه داد: این ذخیره سازی از سال گذشته صورت گرفته و در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه در صورت ایجاد کمبود یا مشکل برای مردم توزیع می شود.

معاون توسعه داخلی وزارت بازرگانی با اشاره به ضرورت اجرای هرچه سریعتر طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور بیان داشت: یارانه ها در قالب این طرح در کشور با هدف حمایت از مصرف کننده و به صورت غیرمستقیم به مردم پرداخت می شود.

ضیغمی با بیان اینکه به دلیل اجرای این طرح و خذف یارانه در بخش تولید، قیمت برخی کالاها برای مصرف کنندگان افزایش می یابد تاکید کرد: اصناف و بازاریان باید در راستا افزایش منطقی قیمت تمام شده کالاها با نهادهای متولی این امر همکاری کنند.

معاون توسعه داخلی وزارت بازرگانی گفت: اصلاح نظام اقتصادی کشور، نظام مالیاتی، نظام گمرکی، ارزش گذاری پول ملی و اصلاح نظام توزیع یارانه ها در کشور از جمله برنامه های طرح تحول اقتصادی است که برنامه نظام توزیع یارانه ها در حال حاضر در دست پیگیری است.

ضیغمی با بیان اینکه موضوع اصلاح نظام یارانه ها و هدفمند سازی یارانه ها بحث امروز بخش اقتصادی جامعه است افزود: این موضوع چندین سال است که در حال بحث و پیگیری است که در نهایت امروز، اجرای قانون هدفمند سازی یارانه به یک ضرورت تبدیل شده و مورد قبول تمامی دست اندرکاران اقتصادی کشور است.

این نشست با حضور معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت متبوع، معاون برنامه ریزی استاندار، رئیس سازمان بازرگانی استان، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان و هیئت رئیسه مجامع امور صنفی در سالن جلسات سازمان برگزار شد.