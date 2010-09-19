تداخل در برگزاری نمایشگاه خارجی و بی رغبتی فعالان فرش قم برای شرکت در تور

به گزارش خبرنگار مهر در قم، جلسه کمیته فرش استان قم در حالی برگزار شد که فیصل مرداسی، رئیس مرکز ملی فرش ایران برای نخستین بار در این جلسه شرکت کرد و تعامل سازنده این مرکز با تشکل‌ها و اتحادیه‌های فرش دستباف را به عنوان یکی از راهبردهای مرکز ملی فرش ایران عنوان کرد.



شاید اعضای این کمیته حضور رئیس مرکز ملی فرش ایران را فرصت مغتنمی برای بیان آنچه که موجب رکود فرش دستباف و بی‌رغبتی بافندگان فرش در قم شده و تولید و صادرات این صنعت را به مخاطره انداخته است دانستند اما پس از پایان صحبت‌های مرداسی، علی ملکی‌جو، مدیر امور اقتصادی و بازرگانی مرکز ملی فرش از حاضران جلسه خواست که از بیان دغدغه‌ها و چالش‌های این عرصه پرهیز کنند و فقط پیرامون برنامه‌ریزی برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی فرش و اعزام به سفر تجاری ژاپن صحبت کنند.



از طرفی دیگر حدود یک ساعت زمان برای برگزاری این جلسه در نظر گرفته شد که نه تنها مجال صحبت کردن برای همه اعضا فراهم نشد، بلکه این جلسه بدون نتیجه گیری خاصی به پایان رسید و تصمیمات فقط در حد برنامه‌ریزی برای روزهای بعد موکول شد.



شرکت در نمایشگاه میراث فرهنگی کشور ترکیه، برگزاری نمایشگاه فرش دستباف استان قم، اعزام هیئت تجاری مرتبط با فرش دستباف به ژاپن از جمله مواردی بود که به دلیل تداخل در برگزاری آنها، تولیدکنندگان و تجار فرش دستباف را با نگرانی مواجه کرد.



زمان برگزاری نمایشگاه ترکیه مناسب نیست



علی ملکی‌جو زمان اعزام هیئت تجاری فرش دستباف به ژاپن را 23 تا 28 آبان ماه اعلام کرد و این در حالی است که نمایشگاه فرش دستباف استان قم 25 تا 29 آبان ماه و نمایشگاه صنایع دستی ترکیه نیز ششم آذر ماه برگزار می‌شود و این موضوع باعث انتقاد غلامرضا اخوان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف استان شد.



اخوان تأکید کرد: با وجود اینکه فضای برگزاری نمایشگاه فرش دستباف استان قم محدود است و امکان حضور حدود نیمی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش در این نمایشگاه فراهم است ولی این نکته را نباید نادیده گرفت که نخبگان صنعت و هنر فرش دستباف استان قم در این نمایشگاه شرکت می‌کنند و این افراد نمی‌توانند در این زمان به نمایشگاه دیگری اعزام شوند.



وی همچنین زمان برگزاری نمایشگاه میراث فرهنگی ترکیه را مفید ندانست و گفت: این نمایشگاه ششم آذر ماه آغاز می‌شود و تولیدکنندگان و تجار فرش دستباف قم زمان کافی برای ارسال محصولات و حضور قوی در این نمایشگاه ندارند.



وی گفت: تولیدکنندگان و تجار فرش قم باید چند روز قبل از برگزاری نمایشگاه میراث فرهنگی، فرشهای قابل عرضه را ارسال کنند و کارهای گمرکی این سفر را انجام دهند ولی زمان کافی برای این کارها ندارند.



اخوان در این جلسه اعلام کرد که اگر فرصتی داشته باشد مشکلات فرش دستباف قم را بیان می‌کند و حتی مسئله بیمه تامین اجتماعی بافندگان فرش را بر زبان آورد ولی ملکی‌جو گفت که اکنون فرصت بیان این مشکلات نیست و در جلسه دیگری بحث خواهد شد.



تور تجاری ژاپن باید خروجی داشته باشد



ابوالفضل رجبیان، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف استان قم نیز در این نشست اظهار داشت: نحوه فعالیت شرکتهای ژاپنی و شرکت‌های اروپایی با هم فرق دارد به خاطر اینکه با ژاپنی‌ها به صورت مستقیم نمی‌توان مذاکره کرد.



وی ادامه داد: کسانی که می‌خواهند به این سفر تجاری اعزام شوند باید حتما اهل فن و مدیریت باشند و کار آنها خروجی داشته باشد.



رئیس سازمان بازرگانی استان قم وقتی با انتقاد برخی اعضای کمیته فرش مواجه شد، از این افراد خواست که شرکت در تور تجاری ژاپن و نمایشگاه میراث فرهنگی ترکیه را جدی بگیرند.



یونس عالی‌پور ادامه داد: تاریخ نمایشگاه میراث فرهنگی ترکیه به دلیل ثبت جهانی آن قابل تغییر نیست و تشکل‌ها و اتحادیه‌های فرش دستباف قم باید از این فرصت‌ها به خوبی استفاده کنند.



وی گفت: برای شرکت در نمایشگاه میراث فرهنگی ترکیه 60 درصد یارانه برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه برنامه‌ریزی شرکت در این نمایشگاه توسط استاندار قم انجام شده است، از تولیدکنندگان و تجار فرش دستباف انتظار می‌رود در این نمایشگاه شرکت کنند.



این جلسه در حالی به کار خود پایان داد که مقرر شد معاون سازمان بازرگانی استان قم با تولیدکنندگان و بازرگانان فرش دستباف در مورد شرکت در نمایشگاه‌ها و تور تجاری ژاپن رایزنی داشته باشد.