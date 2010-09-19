موفقیت انتخابات افغانستان با خشونت، تقلب و استقبال ناچیز!

به گزارش خبرگزاری مهر، "پل تت" مقاله نویس میدل ایست امروز در تحلیلی از کابل نوشت : مقامات افغان با تمجید از انتخابات پارلمانی روز گذشته در این کشور، با وجود حملات طالبان و کمی استقبال رای دهندگان آن را موفقیت آمیز دانستند. در حالی که گزارشها نشان می دهد تقلبهای گسترده ای در این انتخابات رخ داده است که ممکن است نتایج شمارش آرا و اعتبار دولت را زیر سئوال ببرد.

مردم افغانستان روز گذشته در پی سلسله حملات موشکی طالبان به حوزه های رای گیری پیش از آغاز اخذ رای درباره شرکت در انتخابات تردید کردند. مسئله ای که در نهایت مشارکت در انتخابات را به حدود 30 درصد رساند.

علاوه بر این با وجود اینکه عملیاتهای گروه طالبان از لحاظ تعداد نسبت به انتخابات قبل کاهش پیدا کرده بود، اما دایره انفجارها و میزان تلفات آن نسبت به نخستین دوره انتخابات پس از سقوط طالبان افزایش پیدا کرد.

بر این اساس، حملات طالبان به مناطق بیشتری نسبت به انتخابات قبلی توسعه پیدا کرده بود که این امر موجبات برگزار نشدن انتخابات در 9 منطقه را به وجود آورد.

پل تت در ادامه می نویسد: هر اشتباهی که در انتخابات پارلمانی افغانستان رخ دهد می تواند تاثیر منفی بر دولت اوباما بگذارد به ویژه اینکه به تدریج به انتخابات میان دوره ای کنگره در ماه نوامبر نزدیک می شویم. این در حالی است حمایت مردم آمریکا از گزینه جنگ در افغانستان رو به کاهش است و از طرفی خشونتها در افغانستان از سال 2001 تا کنون (سرنگونی طالبان) به بالاترین میزان رسیده است.

"احمد ماناوی" رئیس کمیته مستقل انتخابات افغانستان البته با تمجید از روند برگزاری انتخابات پارلمانی ر این کشور اظهار داشت : به طور کلی می توانیم انتخابات را موفقیت آمیز بدانیم.

این در حالی است که بر اساس اعلام کمیته مستقل انتخابات افغانستان از 11 میلیون و 400 هزار واجد شرایط رای دادن روز گذشته تنها 3 میلیون و 642 هزار نفر به پای صندوقهای اخذ رای رفتند.

"استفان دی مستورا" بلندپایه ترین مقام سازمان ملل متحد در افغانستان قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان گفته بود: استقبال 5 تا 7 میلیونی از انتخابات را می توان موفقیت آمیز دانست.

بر این اساس، استقبال نه چندان خوب مردم افغانستان از انتخابات روز گذشته انکار نشدنی است و از طرفی وقتی این مسئله در کنار دیگر موضوعات همچون تقلبهای گسترده قرار می گیرد به اعتبار دولت کرزای آسیب می رساند.

دستگاههای رسمی امنیتی روز گذشته اعلام کرده بودند که در سه روز اخیر بیش از 22 هزار برگه اخذ رای تقلبی کشف و ضبط کرده اند. همچنین برخی منابع از رشوه گیری برخی از آرای دهنگان در انتخابات پارلمانی اخیر خبر می دهند.

یک موسسه غیر دولتی در افغانستان موسوم به "موسسه انتخابات سالم و شفاف" در این باره اعلام کرد: رشوه گیری و تقلب در انتخابات بر آرای 3 هزار مرکز اخذ رای تاثیر گذار بوده است.

از سوی دیگر به نظر می رسد رای کرزای به نفع یک نامزد هندو ممکن است انتقاداتی را علیه دولت اسلامگرای وی در پی داشته باشد.

در هر حال نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در افغانستان در روز هشتم اکتبر (16 مهرماه) اعلام خواهد شد و به نظر نمی رسد نتایج نهایی آن تا روز 30 اکتبر (8 آبان) مشخص و اعلام شود. نتایجی که به احتمال فراوان با هزاران شکایت از سوی نامزدهای شکست خورده روبرو می شود.