450 مدرسه در گلستان به شبکه رشد متصل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پائین محلی بعد از ظهر یکشنبه در جمع مسئولان استان افزود: تجهیز سایر مدارس به شبکه در دستور کار است و تا پایان سالجاری نز شماری دیگری از مدارس به این شبکه وصل می شوند.

وی اظهار داشت: برای سال تحصیلی جدید، مجتمع های آموزشی در استان شکل گرفته است که هر مجتمع شش واحد آموزشی را تحت نظارت دارد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در هفته دولت سال جاری 36 پروژه نوسازی و مقاوم سازی مدارس در سطح استان به اجرا درآمد.

پائین محلی افزود: 575 میلیون ریال از سوی استانداری و از محل اعتبارات تملک و داراریی برای تجهیز مدارس در اختیار این نهاد قرار داده شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با تبریک فرارسیدن سال تحصیلی گفت: سه کمیته برای پروژه مهر در استان پیش بینی شده است.

وی به طرح هجرت 3 در استان اشاره و اضافه کرد: این پروژه با کمک بسیج سازندگیف نوسازی و تجهیز مدارس و این نهاد در دست اجراست.

وی اظهار داشت: نوسازی و بهسازی مدارسف موزائیک کاری، زیباسازی از جمله کارهایی است که در این طرح انجام شده است.

گلستان دو هزار و 850 واحد آموزشی و 301 هزار دانش آموز دارد.