باند بین المللی توزیع مواد مخدر در ارومیه متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی جدیدی ظهر یکشنبه در نشست خبری افزود: در راستای دریافت خبری توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر ارومیه مبنی بر اینکه فردی به صورت مافیایی و در ارتباط با عناصر مسلح در امر ترانزیت مواد مخدر فعالیت می کند، با تشکیل تیمی از ماموران مجرب این امر تحت پیگیری قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه پلیس پس از یک ماه کار اطلاعاتی موفق به شناسایی محل این باند شد، افزود: پس از هماهنگی های لازم و قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه محل مورد نظر مورد بازرسی قرار گرفت.

مسئول دایره اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: در این بازرسی شش کیلو و 910 گرم هروئین و یک کیلو و 680 گرم مرفین از این باند کشف و ضبط شد.

به گفته جدیدی در این رابطه تعداد هشت نفر از اعضای فعال این شبکه بین المللی دستگیر، سه دستگاه خودرو سواری توقیف و پرونده جهت شناسایی سایر اعضای این باند تشکیل شد.

آذربایجان غربی با توجه به همجواری و داشتن بیش از 980 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای ترکیه، عراق، آذربایجان و ارمنستان شاهراه ترانزیتی ایران به اروپا محسوب می شود.