نمایشگاه مروری بر آثار دنگن گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که عصر دیروز 27 شهریور با حضور مقامات جمهوری اسلامی ایران، معاون و مسئول بین‌الملل موزه هنرهای معاصر تهران، مسئولان وزارت امور خارجه هلند، شهردار رتردام، خانواده وان دنگن، مسئولان فرهنگی هلند، مسئولان موزه بوینماس برگزار شد، رئیس موزه بوینماس با سپاس از موزه هنرهای معاصر تهران، امانت سپاری تابلوی ترینیداد فرناندز را گام مهمی در برقراری روابط فرهنگی بین ایران و هلند دانست.

وی با ابراز خرسندی از اینکه امکان نمایش تابلوی مذکور فراهم شد از مسئولان فرهنگی ایران به ویژه رئیس موزه هنرهای معاصر تهران سپاسگذاری کرد.

احسان آقایی معاون موزه گفت: از همان ابتدای درخواست امانت‌گیری از سوی موزه بوینماس با موافقت مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی و مساعدت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین معاون محترم هنری ایشان امور قانونی امانت‌سپاری آغاز شد.

آقایی در پاسخ به سوال تلویزیون هلند مبنی بر طولانی شدن روند امانت سپاری افزود: از ابتدای دریافت نامه موزه بوینماس با اصل موضوع موافقت شد ولی خروج چنین اثر مهمی که حفاظت از آن مهمترین وظیفه صاحبان آن تلقی می‌شد، همانند سایر کشورها نیاز به اخذ تضمینهای لازم داشت که پس از دریافت و طی روال قانونی تابلو قبل از افتتاح نمایشگاه به هلند ارسال شد.

تابلوی ترینیداد فرناندز در سال 1907 خلق شده و در سال 1911 برای اولین بار در پاریس به نمایش درآمد، سپس در سال 1956 در بازل سوئیس به نمایش گذاشته شد و به فروش رفت و پس از آن تا کنون در اروپا به نمایش در نیامده است و پس از 54 سال علاقمندان هنر در اروپا برای اولین بار می‌توانند این تابلو را در موزه بوینماس مشاهده کنند.

