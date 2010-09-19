معلمان سربازان نظام در جبهه جنگ نرم هستند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی کائیدی ظهر یکشنبه در گردهمایی معلمان تازه استخدام شده آموزش و پرورش لرستان با عنوان "معلم، محور تحول بنیادی" با اشاره به نقش معلم در جامعه اظهار داشت: معلمان سربازان دفاع از نظام در جبهه جنگ نرم هستند.

وی به مهمترین وظایف معلمان اشاره و خاطرنشان کرد: معلمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در شکستن دو حصار سیاسی و علمی علیه ایران نقش اساسی ایفا کردند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمانی بلوکهای شرق و غرب بر ایران مسلط بودند، عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این روند تغییر پیدا کرد و ما شاهد تحولات و پیشرفتهای زیادی در زمینه های گوناگون بوده ایم.

کائیدی با اشاره به اینکه امروز دشمنان در پی حذف اسلام هستند، بیان داشت: امروز به برکت فعالیت معلمان انقلابی تمام نقشه های دشمنان نظام و انقلاب نقش بر آب شده است.

وی با بیان اینکه زمانی بیش از 70 هزار مستشار خارجی در ایران وجود داشت، یادآور شد: امروز به برکت قرآن، نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبری امام و رهبر معظم انقلاب حتی یک مستشار خارجی هم در ایران وجود ندارد.

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امروز همه آزادی خواهان و حق طلبان در دنیا با یکدیگر متحد و بیدار شده اند، خاطرنشان کرد: این وعده الهی در قرآن کریم است که استکبار از بین رفتنی است.

کائیدی با اشاره به پیشرفتهای ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد: ایران امروز در همه زمینه ها از جمله نظامی، علمی، پزشکی و.... دارای پیشرفتهای غیر قابل انکاری است.

وی با بیان اینکه دشمنان می خواهند با توطئه های خود ایران را در صحنه های بین المللی منزوی کنند، بیان داشت: این در حالیست که آنها با این کارها خود را منزوی کرده اند و اسلام هر روز بیش از روزهای دیگر در حال فراگیری و گسترش در جهان است.

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت بالا بردن بصیرت دانش آموزان توسط معلمان، یادآور شد: دشمنان امروز می خواهند با راه اندازی جنگ نرم ارزشهای موجود در میان جوانان ما را از بین ببرند که در این عرصه نقش آموزش و پرورش و معلمان نقش انکار نشدنی است.