به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد میرمیران در راستای برنامه‌های خود و با هدف ایجاد انگیزه برای جوانان پژوهشگر و خلاق جهت شکوفایی و ارائه استعدادهای بالقوه معماران، دانشجویان رشته معماری و سایر علاقمندان به معماری، موضوع معماری و طبیعت فضای سبز را به دلیل اهمیت آن در معماری ایران و جهان به عنوان موضوع پنجمین دوره جایزه معماری میرمیران به مسابقه می‌گذارد.

اولین و دومین دوره جایزه معماری میرمیران به نفرات برتر ورودی و خروجی دانشگاه‌ها اختصاص یافت. دوره سوم با موضوع پیوند ناگسستنی نور و معماری و دوره چهارم با موضوع معماری و آب برگزار شد.