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۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۲۴

پاکدامن:

تشکلهای غیر دولتی در هرمزگان شناسنامه دار می شوند

تشکلهای غیر دولتی در هرمزگان شناسنامه دار می شوند

بندرعباس – خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اجتماعی استانداری هرمزگان از شناسنامه دار شدن تشکلهای غیر دولتی در هرمزگان خبر داد.

علیرضا پاکدامن در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اعلام خبر اجرای طرح شناسنامه دار شدن تشکلهای غیردولتی در استان بیان داشت: هدف از اجرای طرح شناسنامه دار کردن تشکلهای غیردولتی در استان شناسایی تشکلهای غیر فعال و تزریق بودجه جهت شرکت در برنامه های فرهنگی خواهد بود.

وی افزود: تشکلهای غیردولتی همچون بالهایی برای دولت هستند که می توانند در کنار دولت در کارهای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری فعالیت کنند و دولت می توانند با فراغ بال بهتر به مسائل دیگر بپردازد.

پاکدامن گفت: باید بدانیم چه کسانی از چه طریقی می خواهند برای بهبود وضعیت این جامعه ایفای نقش کند و با چه هدف مشترکی دور هم جمع شده اند و هزینه های تخصیص داده شده به این تشکلها در چه برنامه هایی صرف خواهد شد.

وی بیان کرد: هزار تشکل غیر دولتی در هرمزگان فعالیت می کنند که تعدادی از این تشکلها به جامعه سود می رساند و برخی از تشکلها بدون مجوز فعالیت می کنند که با اجرای طرح شناسنامه دار شدن، این تشکلها شناسایی و ساماندهی می شوند.

پاکدامن ادامه داد: با ساماندهی تشکلهای دولتی و غیر دولتی هئیت نظارت می تواند با نظارت و راهبرد مناسب تشکلهای غیرفعال مجوز دار را فعال و در برنامه های فرهنگی مشارکت دهد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: ١٧١ سمن و تشکل در سازمان ملی جوانان در قالب طرح سمن مجوز گرفته اند که یک سوم آنها فعال و یک سوم غیر فعال و مابقی راکد هستند.

در حال حاضر ٢٠٢ کانون فرهنگی و هنری در مساجد و ٢٧ موسسه قرآنی، ۴۹ انجمن فرهنگی و هنری، ٢١٠ موسسه غیر انتفاعی و غیر دولتی و صندوق قرص الحسنه، 65 تشکل وابسته به بهزیستی، ۱۹ انجمن علمی و پژوهشی و دو هئیت مذهبی در دانشگاه آزاد و سه تشکل دانشجویی، ٢١ تشکل علمی و 25 تشکل ورزشی در دانشگاه هرمزگان مشغول به فعالیت هستند.

کد مطلب 1154311

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