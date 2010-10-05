دغدغه سارتر وضعیت انسان انضمامی است

دکتر سیده اکرم اصحابی در گفتگو با مهر در مورد موضوع مقاله‎اش در همایش روز جهانی فلسفه به خبرنگار مهر گفت: موضوع مقاله من "ویژگی‌های انسان ازدیدگاه سارتر" است. چون عنوان پایان‌نامه دکتریم در زمینه یکی از آثار فلسفی سارتر یعنی کتاب "نقد خرد دیالکتیکی" بوه که وی در اواخر عمر نوشته است و روی این موضوع کار کردم. در مقاله‎ام هم در کل به نگاهی که سارتر در تمام آثارش به انسان داشته پرداخته‌ام. درواقع سارتر یک انسان‌شناس بوده است و دیدگاهی که به انسان دارد یک دیدگاه اگزیستانسیالیستی به انسان است و ویژگی‌های اگزیستانسیالیستی انسان را بر می‎شمارد.

وی افزود: گرچه سارتر یک مقدار در اواخر عمرش نگرشش عوض می‎شود و در معرض آن موج مارکسیستی که در جهان مسلط شده بود قرار می‎گیرد اما اینطور نیست که از تمام آثار اولیه‏اش دوری کند. یعنی آثار آخرینش هم با آثار نخستینش در ارتباط است. در واقع در آخرین اثرش اگزیستانسیالیسم را وارد دیدگاه مارکسیستی می‌کند. اگزیستانسیالیسم انسان را بطور فردی مورد توجه قرار می‏دهد در حالیکه مارکسیسم دیدگاه اجتماعی دارد و انسان را در جامعه و بطور اجتماعی ملاحظه می‎کند. سارتر با ادغام این دو در هم خواسته مارکسیسم را بهتر کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بابل تصریح کرد: به نظر سارتر مارکسیسم دچار خمود و رکود بوده و او خواسته آن را از این وضعیت رکود و جمود بیرون بیاورد و تا اندازه‏ای هم موفق بوده است.

اصحابی درپایان یادآورشد: البته این راهکار تاچه اندازه توانست راهکار مؤثری باشد جای سؤال است ولی مسئله این است که سارتر بحرانها و آن اوضاع نابسامانی را که انسانها دچار شده‎اند به چالش می‏کشد و آنها را مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.