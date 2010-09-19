جزئیات جلسه شورای عالی اشتغال / تعهد وزارت صنایع برای ایجاد 1.5 میلیون شغل

حمید حاجی عبدالوهاب در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال در روز جاری خبر داد و گفت: در جلسه امروز یکشنبه استاندار تهران آخرین عملکرد این استان را در خصوص ایجاد اشتغال جدید گزارش داد. بر همین اساس، در زمینه نحوه اجرای تعهدات این استان در ایجاد 100 هزار فرصت شغلی جدید سال جاری نیز بررسی صورت گرفت.

معاون توسعه و اشتغال و کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: استاندار تهران از ایجاد 35 هزار شغل جدید در این استان در شش ماهه ابتدای سالجاری خبر داد، ضمن اینکه در این گزارش، اشتغال ایجاد شده در بخش ساختمان در آمارها لحاظ نشده بود.

عبدالوهاب با بیان اینکه استاندار تهران پیشنهاد کرد تا در قالب قانون حمایت از توسعه مشاغل خانگی این استان ایجاد 50 هزار شغل جدید را در برنامه ریزی خود قرار دهد، گفت: این موضوع به تصویب شورای عالی اشتغال رسید.

وی خاطر نشان کرد: منابع مورد نیاز برای ایجاد 50 هزار شغل جدید از طریق اعتبارات قرض الحسنه بانکها تامین می شود.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی همچنین به گزارش برنامه پنجساله پنجم وزارت صنایع در جلسه امروز شورای عالی اشتغال اشاره کرد و اظهارداشت: در این جلسه وضعیت و برنامه ایجاد اشتغال توسط وزارت صنایع در فاصله سالهای 90 تا 94 ( برنامه پنجم) بررسی شد.

حاجی عبدالوهاب از برنامه وزارت صنایع و معادن برای ایجاد یک و نیم میلیون شغل در برنامه پنجم با میانگین سالیانه 300هزار شغل خبر داد و بیان داشت: برای ایجاد این میزان فرصت شغلی وزارت صنایع طرحهای نیمه تمام دارای توجیه فنی اقتصادی و پیشرفت فیزیکی مناسب را در اولویت کاری خود قرار خواهد داد.

معاون وزیر کار همچنین به بررسی موضوع هدفمند کردن یارانه ها، اجرای اصل 44 و توجه به توسعه خدمات فنی و مهندسی و مشاغل جدید اشاره کرد و گفت: برای ایجاد توازن در سرمایه گذاریها، پیش بینی شد تا حمایت در ایجاد اشتغال از استانهای توسعه یافته به سمت استانهای توسعه نیافته سوق پیدا کند.

وی از بررسی برنامه دستگاههای مختلف در ایجاد اشتغال توسط شورای عالی اشتغال اشاره کرد و گفت: کارگروه‌های اشتغال و توسعه سرمایه گذاری در استانها زیر نظر استانداران و کمیته های تخصصی، تطبیق میدانی و آمایش سرزمینی ایجاد فرصتهای شغلی را دنبال می کنند و در حین انجام بررسی ها نیز تغییرات لازم در برنامه ها لحاظ می‌شود.

حاجی عبدالوهاب از به کارگیری مشاوران ارشد برای بهبود عملکرد کمیته های تخصصی بررسی اشتغال در استانها خبر داد و با تاکید بر اینکه از این طریق با توجه به اسناد اشتغال دستگاههای ملی و منطقه ای توازن ایجاد می شود، افزود: برای استان تهران نیز پیش بینی شد تا سازمانهای حمایتی نسبت به تشویق افراد تحت پوشش در تهران برای خروج از پایتخت اولویت قائل شوند.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی تصریح کرد: سیاست تشویقی برای ادامه زندگی افراد شاغل در تهران در شهرستانها تحت نظر مستقیم استاندار پیگیری خواهد شد.