دو شهر گلستان فاقد منابع تامین آبی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا اسماعیلی افرا بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از تصفیه خانه فاضلاب بندرترکمن افزود: با توجه به اقدامات انجام شده مشکل حادی در بخش آبرسانی این شهرها وجود ندارد.

وی اظهار داشت: اجرای پروژه های فاضلاب یکی ازاساسی ترین روشهای باز چرخانی آب و استفاده مجددآن بعد از روشهای طبیعی است که در بخش کشاورزی و صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: تصفیه خانه فاضلاب بندر ترکمن با 71 کیلومتر طول شبکه جمع آوری، دو کیلومتر خط انتقال، پنج ایستگاه پمپاژ، ظرفیت هفت هزار و 600 متر مکعب در شبانه روز در دست اجراست.

اسماعیلی افرا افزود: این طرح با اعتبار 11 میلیارد و 935 میلیون ریال جمعیتی بالغ بر 38 هزار نفر تحت پوشش درحال اجراست.

شهرستان بندرترکمن در غرب گلستان واقع شده است.