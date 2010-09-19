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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۰۹

دو شهر گلستان فاقد منابع تامین آبی است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر امور آب و فاضلاب منطقه بندر ترکمن و گمیشان گفت: به دلیل فقدان منابع تامین آب شرب در شهرهای ترکمن و گمیشان و دوری از چاه های آب شرب، این شهرها نیاز مبرم به تحویل گیری پروژه ملی آبرسانی از شرکت آب منطقه ای دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا اسماعیلی افرا بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از تصفیه خانه فاضلاب بندرترکمن افزود: با توجه به اقدامات انجام شده مشکل حادی در بخش آبرسانی این شهرها وجود ندارد.

وی اظهار داشت: اجرای پروژه های فاضلاب یکی ازاساسی ترین روشهای باز چرخانی آب و استفاده مجددآن بعد از روشهای طبیعی است که در بخش کشاورزی و صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: تصفیه خانه فاضلاب بندر ترکمن با 71 کیلومتر طول شبکه جمع آوری، دو کیلومتر خط انتقال، پنج ایستگاه پمپاژ، ظرفیت هفت هزار و 600 متر مکعب در شبانه روز در دست اجراست.
 
اسماعیلی افرا افزود: این طرح با اعتبار 11 میلیارد و 935 میلیون ریال جمعیتی بالغ بر 38 هزار نفر تحت پوشش درحال اجراست.
 
شهرستان بندرترکمن در غرب گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1154319

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