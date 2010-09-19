هشت هزار طلبه در مدارس علمیه خواهران پذیرفته شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید مهدی حسینی قبل از ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران که به منظور آغاز سال جدید تحصیلی حوزههای علمیه خواهران برگزار شد با اشاره به اینکه برای سال تحصیلی جدید 26 هزار نفر متقاضی ورود به مدارس علمیه خواهران بودهاند، گفت: از این تعداد 10 هزار نفر پذیرفته شدند که از این تعداد نیز تا این لحظه هشت هزار نفر درمرحله نهایی پذیرفته شدهاند.
وی در ادامه بیان داشت: سعی شده است تا با افزایش ظرفیت بتوانیم برای دو هزار نفر باقی مانده ظرفیت لازم را ایجاد کنیم.
حسینی در ادامه با اشاره به افزایش تعداد بانوان تحصیلکرده برای شرکت در مدارس علمیه خواهران سراسر کشور گفت: از 26 هزار نفری که برای تحصیل در مدارس علمیه خواهران ثبت نام کردهاند، هزار و 586 نفر دارای مدرک کارشناسی، 36 نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و دو نفر نیز دارای مدرک دکتری و 24 نفر نیز حافظ قرآن و نهج البلاغه بودهاند که این امر نشان میدهد که رویکرد بانوان تحصیلکرده به تحصیلات حوزوی افزایش یافته است.
رشته تاریخ اسلامی در سطح 3 حوزه ایجاد میشود
وی با اشاره به سطوح تحصیلی مختلف درحوزههای علمیه خواهران از افزوده شدن رشته جدید تاریخ اسلامی در سطح 3 خبر داد و بیان کرد: در حال حاضر رشته فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآن کریم، فلسفه اسلامی و کلام اسلامی درسطح 3 تدریس میشود.
معاون آموزشی مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران در این زمینه با بیان اینکه برای سال تحصیلی آیند رشته مطالعات و تحقیقات زنان برای تدریس در حوزههای علمیه خواهران تصویب نهایی شده است اظهار داشت: رشتههای مهدویت، تربیت مبلغ حج، تربیت مبلغ خارج از کشور و فرق و مذاهب اسلامی نیز مراحل تصویب نهایی خود را طی میکنند.
وی در ادامه با اشاره به رسالتهای حوزههای علمیه بیان داشت: فهم دین، عمل و تبلیغ آن از جمله مشترکات حوزههای علمیه خواهران و برادران است.
پذیرش 100 طلبه در مرکز تربیت مدرس
حجت الاسلام حسینی در ادامه با اشاره به پذیرش طلبه در مرکز تربیت مدرس گفت: این مرکز به منظور تربیت اساتید خواهر برای حوزههای علمیه دایر شده است.
وی با اشاره به اینکه در بهمنماه امسال 100 دانشجو از طلاب برتر خواهران مدارس علمیه با معرفی مدارس علمیه در این مرکز پذیرفته میشوند بیان داشت: این افراد با گذراندن آزمون کتبی و مصاحبه علمی در این مرکز پذیرفته میشوند که برای این افراد از ابتدای ورود، ضمانت برای استخدام وجود دارد.
مدارس علمیه خواهران ساماندهی جدید میشوند
معاون آموزشی مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران سراسر کشور از ساماندهی جدید مدارس علمیه خواهران سراسر کشور خبر داد و بیان کرد: بر اساس این مصوبه که از سوی شورایعالی صورت گرفته است مدارس سطح 2 با نام مدرسه علمیه نامگذاری میشوند.
وی ادامه داد: مدارس سطح 3 و 4 که تک رشتهای باشند با نام مرکز تخصصی و اگر بیش از دو رشته باشند با عنوان موسسه آموزش عالی حوزوی نامگذاری خواهند شد.
ارائه آموزش مجازی در حوزه خواهران
وی در ادامه با اشاره به مرکز آموزش مجازی حوزههای علمیه خواهران تصریح کرد: حوزه های علمیه خواهران در این زمینه به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافته است و در زمینه آموزش مجازی در سال تحصیلی جدید دردو رشته فقه و اصول و تفسیر علوم قرآنی پذیرش صورت گرفته است و درحال حاضر نیز 600 طلبه در مقطع کارشناسی ارشد با این شیوه تحصیل میکنند و درسال تحصیلی آینده نیز در رشته تاریخ اسلام به شیوه مجاری طلبه پذیرفته می شود.
وی در ادامه کمبود فضا برای مدارس علمیه را ازجمله مشکلات حوزههای علمیه عنوان کرد و گفت: با برنامهریزیهای صورت گرفته در آینده نزدیک 150 مدرسه جدید ساخته می شود و سعی شده تا سال 1392 این مشکل رفع شود.
مشکل کمبود استاد خواهر
حسینی، کمبود استاد خواهر در مدارس علیمه خواهران را از دیگر مشکلات برشمرد و بیان داشت: در این زمینه نیز سعی شده تا با تربیت استاد در رشتههای مختلف این مشکل برطرف شود.
معاون آموزشی مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران در پایان افزود: با برنامه ریزیهای صورت گرفته تا چهارسال آینده در زمینه استاد برای سطح 2 مشکلی وجود نخواهد داشت اما برای رفع این مشکل در مقطع سطح 3 و چهار 15 سال زمان لازم است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران گفت: در سال جاری 26 هزار نفر در آزمون مدارس حوزههای علیمه خواهران سراسر کشور شرکت کردهاند که از این تعداد هشت هزار نفر پذیرفته شدهاند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید مهدی حسینی قبل از ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران که به منظور آغاز سال جدید تحصیلی حوزههای علمیه خواهران برگزار شد با اشاره به اینکه برای سال تحصیلی جدید 26 هزار نفر متقاضی ورود به مدارس علمیه خواهران بودهاند، گفت: از این تعداد 10 هزار نفر پذیرفته شدند که از این تعداد نیز تا این لحظه هشت هزار نفر درمرحله نهایی پذیرفته شدهاند.
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