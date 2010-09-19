تمبر یادبود حافظ و شمس تبریزی چاپ می شود

به گزارش خبرنگار مهر در آذربایجان غربی، مجید فرخی‌ مقدم ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی انعقاد تفاهم نامه همکاری فرهنگی بین استانهای آذربایجان غربی و استان فارس افزود: طراحی اولیه این تمبر در ارومیه صورت گرفته و برای اقدامات نهایی باید به تصویب شورای عالی تمبر کشور متشکل از نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارتباطات و مدیرعامل شرکت پست برسد.

وی ادامه داد: تمبر یادگاری مذکور در 280 هزار قطعه به چاپ رسیده و تعدادی از آن به عنوان نماد فرهنگی به سازمان ملل و برخی کشورها ارسال می شود.

فرخی مقدم با بیان اینکه این تمبر تا 20 آبان ماه سال جاری به چاپ می‌رسد گفت: استانداری آذربایجان غربی بخشی از هزینه کاغذ این تمبر را تقبل کرده و بخش دیگری از هزینه این تمبر توسط شرکت پست اختصاص می یابد.

شهردار خوی نیز در این نشست از نامگذاری یکی از خیابان های خوی به نام حافظ خبرداد و بیان داشت: مقدمات این اقدام هم اکنون فراهم شده و تندیس اهدایی استان فارس از خواجه حافظ شیرازی نیز در این خیابان نصب می شود.

یوسف کربلایی خلیلی در ادامه انعقاد تفاهم نامه همکاری بین استانهای آذربایجان غربی و فارس را زمینه ساز معرفی هرچه بیشتر شمس تبریزی و حافظ شیرازی دانست و گفت: یکی از اقدامات که باید در راستای این ارتباط انجام شود، ارتباط هوایی بین این شهرستان‌ها در زمان برگزاری کنگره بزرگداشت این مشاهیر در آبان ماه سالجاری است.

در راستای ایجاد و توسعه تعامل فرهنگی بین استان آذربایجان غربی و استان فارس تفاهم نامه همکاری بین این دو استان به امضا می رسد.

در ادامه این نشست روند مبادله تفاهم نامه فرهنگی در راستای ایجاد ارتباط فرهنگی میان استان های فارس و آذربایجان غربی برای گرامیداشت مفاخر فرهنگ و ادب و عرفان شمس تبریزی و حافظ شیرازی بررسی شد.