به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از فراخوان این جشنواره آمده است: با توجه به رابطه رونق و اعتلای اقتصاد یک جامعه با دانش بانکداری و فعالیتهای گسترده و روزآمد سیستم بانکی در داخل و خارج از کشور و توجه ویژه جمهوری اسلامی ایران به ارتقاء سیستم بانکی و رقابت با بزرگترین بنگاههای مالی و اعتباری جهان، بانک ملی ایران تصمیم به برپایی این جشنواره گرفته است.
همچنین در بخش دیگری از این فراخوان به نقش همکاری سیستم بانکی کشور و رسانههای گروهی اعم از مطبوعات و خبرگزاریها و دیگر رسانهها در ارتقاء جایگاه بانکی در کشور و در سطح بینالمللی اشاره شده واز علاقمندان و صاحبان اندیشه و قلم در این حوزه دعوت شده است تا آثار خود را در این زمینه مطابق ضوابط و مقررات فراخوان به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
بنا به این فراخوان آثار ارسالی باید با موضوع رسانه و بانک و گرایشهای مذکور مرتبط باشد و در دوره زمانی فروردین ماه 88 تا شهریور ماه 89 در مطبوعات، خبرگزاریها، پایگاههای اینترنتی و نشریات داخلی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده باشد.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه جشنواره "رسانه و بانک" و تکمیل فرم مربوطه میتوانند به سایت هفدهمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای اطلاعرسانی به نشانی www.pressfestival.ir مراجعه کنند.
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