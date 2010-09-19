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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۴۸

در حاشیه جشنواره مطبوعات/

اولین دوره جشنواره رسانه و بانک برگزار می‌شود

اولین دوره جشنواره رسانه و بانک برگزار می‌شود

همزمان با برگزاری هفدهمین جشنواره بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها با همکاری معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اولین دوره "جشنواره رسانه و بانک" برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از فراخوان این جشنواره آمده است: با توجه به رابطه رونق و اعتلای اقتصاد یک جامعه با دانش بانکداری و فعالیتهای گسترده و روزآمد سیستم بانکی در داخل و خارج از کشور و توجه ویژه جمهوری اسلامی ایران به ارتقاء سیستم بانکی و رقابت با بزرگترین بنگاههای مالی و اعتباری جهان، بانک ملی ایران تصمیم به برپایی این جشنواره گرفته است.

همچنین در بخش دیگری از این فراخوان به نقش همکاری سیستم بانکی کشور و رسانه‌های گروهی اعم از مطبوعات و خبرگزاریها و دیگر رسانه‌ها در ارتقاء جایگاه بانکی در کشور و در سطح بین‌المللی اشاره شده واز علاقمندان و صاحبان اندیشه و قلم در این حوزه دعوت شده است تا آثار خود را در این زمینه مطابق ضوابط و مقررات فراخوان به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

بنا به این فراخوان آثار ارسالی باید با موضوع رسانه و بانک و گرایشهای مذکور مرتبط باشد و در دوره زمانی فروردین ماه 88 تا شهریور ماه 89 در مطبوعات، خبرگزاریها، پایگاههای اینترنتی و نشریات داخلی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده باشد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه جشنواره "رسانه و بانک" و تکمیل فرم مربوطه می‌توانند به سایت هفدهمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی به نشانی www.pressfestival.ir   مراجعه کنند.

کد مطلب 1154325

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