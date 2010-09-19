آغاز سومین رویارویی غرب با ایران / مستندسازی دفاع مقدس ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در آخرین روز از همایش دو روزه "اسناد دفاع مقدس" که صبح امروز یکشنبه 28 شهریورماه در مرکز اسناد ملی ایران برگزار شد، طی سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره هفته دفاع مقدس گفت: جنگ تحمیلی و دفاع مقدس دو روی یک سکه است اما نشانگر دو مکتب و دو اندیشه متفاوت است که دومین رویارویی ایران و غرب را شکل داد.

برگرداندن ایران به نظم آمریکا و محاصره انقلاب؛ عمده ترین هدف غرب در وقوع جنگ

دکتر محسن رضایی افزود: در این رویارویی انقلاب اسلامی با فرهنگ و تمدن غرب روبرو شدند. غربیان درصدد این بودند که جمهوری اسلامی را که از تأسیس نتوانستند جلوگیری کنند دوباره به نظم آمریکایی برگردانند وانقلاب اسلامی را در مرزها محاصره کنند.

فرمانده اسبق سپاه در دوران دفاع مقدس تأکید کرد: در رویارویی اول انقلاب اسلامی با غرب، ملت ایران موفق شد جمهوری اسلامی را تأسیس کند که آن حادثه اگر از جنگ مهمتر نباشد کمتر نیست. شاید مظلومترین قطعه تاریخ انقلاب حوادث 57 تا سال 60 باشد که بخشی از آن به موازات جنگ واقع شد. اگر آمریکایی ها و غرب در جنگ تحمیلی موفق می شدند، ایران دوباره به یک کشور دست نشانده تبدیل می شد اما آنها موفق نشدند و ایران به عنوان کشوری مستقل از دفاع مقدس سر بیرون آورد و به ایفای نقش در منطقه پرداخت.

رضایی تحقق صدور انقلاب را از طریق دفاع مقدس دانست و گفت: مقاومت امروز لبنان و فلسطین امواج مرده ای بودند که بعد از پیروزی های ایران در جنگ، احیا شدند.

وی اسناد دفاع مقدس را حاوی عوامل موفقیت ایران در فضای جهانی دانست و افزود: اسناد دفاع مقدس بیانگر یکی از مهمترین حوادث تاریخ ایران است.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید برنقش ویژه حضرت امام (ره) درپرورش و ظهور خیل عظیم جوانان ایثارگر دوران دفاع مقدس، گفت: 20 سال از جنگ تحمیلی می گذرد و ایران پر قدرت در منطقه ایستاده و باید دلایل آن برای آیندگان کشف شود که بدون اسناد امکان پذیر نیست.

با آرمانهای بلند محقق نشده در جنگ نباید به آرمانهای دست یافته آسیب بزنیم

وی با اشاره به برخی سخنان انحرافی که در مورد دفاع مقدس بیان می شود، گفت: نباید عده ای در کشور چون آرمانهای بزرگتری را در آن زمان تعریف کردیم و به آن نرسیدیم از آن چماقی درست کرده و بر سر پیروزی ها و فاتحان جنگ بزنند. ما در جنگ گفتیم که راه قدس از کربلا می گذرد اما آیا این درست است عده ای بگویند چون به قدس نرسیدیم، پس ایران شکست خورد و جام زهر نوشید؟

رضایی افزود: این سخنان یا ناآگاهانه است و یا نوع جدیدی برای تخریب دفاع مقدس است. اینکه عده ای بخواهند بگویند امام فرد ضعیفی بود که در اثر چند صحبت درگوشی تسلیم شدند، آیا این دفاع از امام و جنگ است؟! ما نباید به بهانه آن آرمانهای بلندی که درجنگ به آن نرسیدم به آرمانهای دست یافته درجنگ آسیب بزنیم. ما در جنگ پیروز شدیم و ابعاد پیروزی ما بسیار گسترده تر از بیان چند دقیقه ای است.

وی تأکید کرد: ما نباید با یک روحیه انقلابیگری جدید این پیروزی ها را تحت الشعاع قرار دهیم. دفاع ما از دفاع مقدس باید دفاعی منطقی و درست باشد البته جنگ را نباید در محدوده رزمندگان و فرماندهان بدانیم جنگ در انحصار کسی نبوده و نیست و همه ما خادمان ملت ایران و دفاع مقدس بودیم و همه مردم ایران حق دارند درباره جنگ صحبت کنند و سؤال داشته باشند اما این سخنان باید در یک چارچوب منطقی و روشن باشد.

سپاه و ارتش در دفاع مقدس اختلاف سیاسی نداشتند

وی با اشاره به برخی تحریفاتی که در مورد دفاع مقدس صورت می گیرد افزود: در حال حاضر که بخشی از فرماندهان و رزمندگالن دفاع مقدس حضور دارند در این 20 سال گذشته به دلیل ضعف در مستند سازی چه برداشتها و تحلیلهای متفاوتی از دفاع مقدس می شود. اگر یک کار دقیق و علمی درباره اسناد جنگ صورت نگیرد، قصه های مختلف و غیرواقعی در مورد جنگ پدید می آید. همین الان بعضی افراد اختلافات تخصصی ارتش و سپاه را در جنگ تبدیل به اختلافات سیاسی می کنند در حالی که اختلافات تخصصی و فنی در همه دستگاهها و همه نیروهای دنیا وجود داشته که این اختلافات با مسائل سیاسی متفاوت است.

بدون مستندسازی صحیح تاریخ و دستاوردهای دفاع مقدس به نسل آینده منتقل نمی شود

وی با تأکید بر جمع آوری همه اسناد مکتوب و غیر مکتوب، پیشنهاد راه اندازی وب سایتی برای ثبت اسناد دفاع مقدس را داد و افزود: بدون مستندسازی صحیح تاریخ و دستاوردهای دفاع مقدس به نسل آنیده منتقل نمی شود.

آغاز سومین رویارویی ایران و غرب

رضایی در ادامه از تحریمها و تهدیدات اخیر غرب علیه ایران به رویارویی سوم تعبیر کرد و گفت: رویارویی جدیدی بین ایران و آمریکا آغاز شده است. تحریمهای 1929 و تهدیدات اسرائیل بخشی از این رویارویی است که البته در آینده رویارویی های آمریکا از بعد نظامی روز به روز کمتر خواهد شد و بیشترین رویارویی آینده ما با غرب در ابعاد اقتصادی و فرهنگی خواهد بود.

وی دلیل تحریمها و تهدیدات اخیرغرب را علیه پیشرفت و توسعه ایران دانست و تأکید کرد: آمریکا یک کوبای بغل گوشش را نمی تواند سرنگون کند چگونه می تواند ایران را سرنگون کند؟ آمریکا نا امید از این کار است. نباید با تحلیلهای اشتباه انرژی عظیم ملت ایران را پراکنده کرد. آنها برای جلوگیری از توسعه و پیشرفت ایران، رویارویی سوم را آغاز کردند که ما باید خود را برای این خیزش بزرگ آماده کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقایسه این تحریمها با زمان جنگ تحمیلی، یادآور شد: ما امروز بهتر از شرایط جنگ می توانیم از تحریمها عبور کنیم اما مهم این است که انرژی ملت ایران را آزاد کنیم. امروز ما به یک جهاد سوم که همان جنگ اقتصادی است، نیازمندیم و این مسئله موجب یک برکت در ایران می شود.

رضایی خاطر نشان کرد: ما در بعد سیاسی و نظامی به اهداف خود رسیده ایم و امروز در عصر جدیدی تهدیدات جدیدی به اسم اقتصاد و فرهنگ وجود دارد که ما باید نسل سوم و چهارم را با کمک دفاع مقدس آماده کنیم تا آنها به مانند پدرانشان ایفای نقش کند.

وی درپایان تأکید کرد: امروز نباید درکشور این تصور باشد که چون امام و شهدا نیستند پس می توانندکار ملت ایران را یکسره کنند، اینطور نیست. هم رهبری و هم نخبگان و ملت ایران بر آرمانهای امام پایدارند و راه نیمه طی شده را رها نمی کنند و می خواهند به قله مورد نظر برسند. ان شاء ا... از این تحریمها و تهدیدات ملت ایران گام سومی را برخواهد داشت و به بلندترین قله فتح نشده خواهد رسید.

پنجمین همایش سالانه پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با موضوع "اسناد دفاع مقدس" در روز شنبه و یکشنبه27 و 28 شهریورماه در مرکز اسناد ملی برگزار شد.