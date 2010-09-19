کنگره بین المللی مهندسی میکرو و نانو در ایتالیا گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مقالات و گزارشات ارائه شده در این کنفرانس در ژورنال مهندسی میکروالکترونیک منتشر خواهد شد. کنفرانس MNE2010 جنوا سی و ششمین دوره از سری کنفرانسهایی است که نخستین بار در سال 1975 در کمبریج برگزار شد.

این کنفرانس در سال 2005 در وین اتریش، سال 2006 در بارسلونا اسپانیا، سال 2007 در کپنهاگ دانمارک، سال 2008 در آتن یونان و سال 2009 در خنت بلژیک برگزار شد.

کنفرانس بین المللی MNE با کنفرانس بین المللی فناوری و نانوساختهای الکترون، یون، فوتون و پرتوها (EIPBN) در آمریکا و کنفرانس بین المللی ریزپردازشها و نانوتکنولوژی (MNC) در ژاپن در ارتباط است. به طوری که مولفان و محققانی که بهترین مقاله را به یکی از این کنفرانسهای بین المللی ارائه کرده اند به کنفرانس مهندسی میکرو و نانوتکنولوژی دعوت می شوند.

محققان و مهندسان نانو و میکرو تکنولوژی مقالات خود را در مقولات نانو و میکرو ساخت و مهندسی نانو، میکرو و نانو لیتوگرافی و میکرو و نانو ساخت برای علوم زندگی به این کنفرانس ارائه کرده اند.