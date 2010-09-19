130هزار راس دام سنگین در کرمان واکسینه می شوند

صدیقه کاظمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بیش از 130 هزار راس دام سنگین استان کرمان برای مقابله با بیماری تب برفکی واکسینه می شوند.

رئیس مبارزه با بیماریهای دامی دامپزشکی استان کرمان تصریح کرد: این طرح در قالب مرحله دوم واکسیناسیون تب برفکی در استان انجام می شود.

وی گفت: این مرحله از واکسیناسیون با استفاده از توان بخشهای خدماتی دولتی و غیر دولتی از اواخر شهریورماه آغاز می شود.

کاظمی نیا یادآورشد: مدت اجرای این طرح یک ماه خواهد بود و طی آن بالغ 130 راس گاو و گوساله تحت پوشش مایه کوبی قرار می گیرند تا در برابر این بیماری مقاوم شوند.

وی گفت: مایه کوبی دامها از سن 2.5 ماهگی به بالا انجام می شود و طی مدت اجرای واکسیناسیون دامداران باید از اجرای هر گونه عملیات غیر ضروری در واحدهای دامی جلوگیری کنند.

رئیس اداره مبارزه با بیماریهای دامی دامپزشکی کرمان درباره وضعیت تردد دامها در مدت اجرای واکسیناسیون در سطح استان نیز گفت: در زمان اجرای واکسیناسیون مجوزهای تردد دام به هیچ وجه صادر نمی شوند ولی دو هفته پس از واکسیناسیون در صورت رعایت مقررات قرنطینه ای و بهداشتی مجوز تردد داده می شود.

کاظمی نیا افزود: بیماری تب برفکی بیماری واگیر دامی است که معمولا در صورت شیوع، خسارات اقتصادی زیادی به صنعت دامپروری وارد می کند که عمده ترین شیوه کنترل این بیماری واکسیناسیون است.



