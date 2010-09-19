وضعیت صندوق تامین اجتماعی بحرانی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا محجوب ظهر یکشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی مرکز آموزش علمی ـ کاربردی خانه کارگر تبریز افزود: هم‌اکنون هیئتی از سوی مجلس مشغول رسیدگی به وضعیت ناگوار این سازمان است که این بررسی‌ها به خوبی وضعیت موجود را روشن خواهد ساخت .

وی یادآور شد: در حالی که دولت از پرداخت بدهی خود به صندوق تامین اجتماعی طفره می رود نباید تعهدات جدیدی برای این سازمان ایجاد کرد.

محجوب با اشاره به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی گفت: در شرایطی که امسال به میزان 25 درصد به حداقل دستمزدهای شاغلان اضافه شده، افزایش شش درصدی برای بازنشستگان مطرح شده که خلاف قانون بوده و ما به آن اعتراض داریم .

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با انتقاد از برخی اقدامات در باره تامین اجتماعی از جمله بحث ادغام بیمارستان‌های تامین اجتماعی و تشکیل شورای سلامت گفت: در این شرایط سخت هم باید بخش مهمی از وقت خود را برای تغییر دیدگاه‌های غیرکارشناسی در این زمینه صرف کنیم .