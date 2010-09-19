وضعیت صندوق تامین اجتماعی بحرانی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا محجوب ظهر یکشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی مرکز آموزش علمی ـ کاربردی خانه کارگر تبریز افزود: هماکنون هیئتی از سوی مجلس مشغول رسیدگی به وضعیت ناگوار این سازمان است که این بررسیها به خوبی وضعیت موجود را روشن خواهد ساخت.
وی یادآور شد: در حالی که دولت از پرداخت بدهی خود به صندوق تامین اجتماعی طفره می رود نباید تعهدات جدیدی برای این سازمان ایجاد کرد.
محجوب با اشاره به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی گفت: در شرایطی که امسال به میزان 25 درصد به حداقل دستمزدهای شاغلان اضافه شده، افزایش شش درصدی برای بازنشستگان مطرح شده که خلاف قانون بوده و ما به آن اعتراض داریم.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با انتقاد از برخی اقدامات در باره تامین اجتماعی از جمله بحث ادغام بیمارستانهای تامین اجتماعی و تشکیل شورای سلامت گفت: در این شرایط سخت هم باید بخش مهمی از وقت خود را برای تغییر دیدگاههای غیرکارشناسی در این زمینه صرف کنیم.
وی، وضعیت فعلی حاکم بر سازمان تامین اجتماعی را ناشی از علل مختلف در طول سالهای متوالی دانست و اظهار داشت: مجموعه شرایط مختلف سبب شده تا صندوق تامین اجتماعی به این حال و روز بیفتد اما باید با پیشبینیهای لازم مانع از ادامه این وضعیت شویم.
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