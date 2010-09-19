هنر و ادبیات از دفاع مقدس تاثیر گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری برنامه "عصر سوره" امروز یکشنبه 28 شهریورماه با حضور محسن مومنی رئیس حوزه هنری و محمد حمزه‌زاده قائم مقام معاونت هنری حوزه هنری و مدیر عامل انتشارات سوره مهر در حوزه هنری برگزار شد.



مومنی در این نشست گفت: جریان دفاع مقدس موجب تغییر در هنر و ادبیات ایران شد و این عرصه را مردمی کرد، تا پیش از پیروزی انقلاب و وقوع جنگ تحمیلی هنر و ادبیات در انحصار گروه خاصی بود.

وی افزود: در این میان تاریخ جنگ تحمیلی هشت ساله ایران با عراق تنها دوره‌ای از این جنگ‌ها است که ادبیات و هنر در آن حضور داشته است که می‌توان این جنگ را اتفاقی نادر دانست که مردم در آن از نظام اسلامی که تازه روی کار آورده بودند دفاع کردند.

رئیس حوزه هنری ادامه داد: دفاع مقدس تنها جنگی است که هنرمندان در آن حضوری فعال داشته‌اند و نقش ستایشگران این عرصه را عهده‌دار شده و مردم را نیز به دفاع از وطن اسلامی تهییج کرده و خود نیز در جبهه‌های جنگ تحمیلی حضور پیدا کردند.

مومنی گفت: سعی داریم جشنواره هنری دفاع مقدس "عصر سوره" موجب روبرو شدن مخاطبان و هنرمندان با یکدیگر شود چرا که این تجربه در برنامه‌های آینده حوزه هنری تاثیر گذار خواهد بود. هنر و ادبیات پیش از پیروزی انقلاب، باتلاقی است از یاس و ابتذال که با پیروزی انقلاب افق‌های جدیدی در آن گشوده شد و ادبیات ما از قلمرو عالم محسوس فراتر رفته و به عالم ماوراء الطبیعه رفته و جایگاه خاصی یافت.

وی ادامه داد: تا وقتی که ادبیات و هنر در جهان محسوس از عالم ماده باشد ادبیات ما چیزی برای گفتن ندارد اما در عرصه‌های مربوط به عالم معنا حرف‌های بسیاری خواهیم داشت. هنر و ادبیات ما دارای ویژگی‌های مختص خود است چرا که در جنگ تحمیلی دفاع جانانه مردم ادبیات و هنر را در مسیری تازه انداخت و تعالی، حقیقت‌جویی و اخلاق را وارد این عرصه کرد.

رئیس حوزه هنری گفت: حوزه هنری مکانی است که برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی تاسیس شده و حضوری فعال در این عرصه دارد، تاکنون بیش از 790 جلد کتاب در زمینه‌های شعر، داستان، خاطره و پژوهش های ادبی این عزصه در حوزه منتشر شده است.

مومنی افزود: تولید 23 فیلم سینمایی، 12 فیلم کوتاه و 13 مستند نیز حوزه هنری را از میان تمامی ارگان‌ها در مقام اول تولیدات این عرصه قرار داده و همچنین در سایر رشته‌های هنری نیز هنرمندان حوزه هنری با هنرشان از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کرده‌اند.



رئیس حوزه هنری گفت: زبان هنر و ادبیات بدون مرز است و با استفاده از همین ابزارها می‌توانیم سخن انقلاب اسلامی را به گوش همه برسانیم چرا که هنر و ادبیات این عرصه می‌تواند جایگاه بهتری داشته باشد. نام این جشنواره برگرفته از تعبیر قرآنی شاعر سفر کرده طاهره صفارزاده است که از مفاهیم جاودان وحی گرفته شده است، سعی داریم در این برنامه هفت روزه محفلی داشته باشیم که در تمامی بخش‌ها به موضوع دفاع مقدس بپردازیم.

محمد حمزه‌زاده قائم مقام معاونت هنری حوزه هنری در بخش دیگری از این نشست گفت: ما امیدواریم که به یاری خدا، در نخستین جشنواره عصر سوره شاهد کارنامه‌ای از فعالیت‌های حوزه هنری در عرصه دفاع مقدس باشیم. در طول سالهای گذشته حوزه نسبت به این واقعه بزرگ عکس العمل‌های قابل توجهی نشان داده ‌است و می توان با اطمینان گفت از این پس دفاع مقدس، سرمایه در گردش تولیدات آینده حوزه هنری خواهد بود.

وی افزود: یکی از نکات بارز این جشنواره این است که این برنامه‌ها تنها مختص به جغرافیای تهران نیستند و در اندازه کوچک‌تری در سایر شهرها نیز برگزار خواهد شد. به عنوان مثال نمایشگاه‌های عکس این جشنواره به صورت همزمان در سایر شهرها در معرض دید علاقمندان قرار‌خواهند گرفت.

قائم مقام معاونت هنری حوزه هنری ادامه داد: در حوزه موسیقی به جز عرضه آلبوم‌های موسیقی به صورت فروش و هدیه، سه بخش اصلی وجود دارد که یکی از آنها اجرای موسیقی استان‌های مختلف در برنامه جنگ شبانه است؛ در این برنامه تعدادی از استان‌هایی که به نحوی درگیر جنگ بوه‌اند موسیقی اقلیم خود را ارائه خواهند کرد. بخش دوم شاخه موسیقی جشنواره عصر سوره، کنسرت سمفونی فتح است و بخش آن به اجرای قطعاتی از هنرمندان پاپ، علیرضا عصار تعلق دارد.