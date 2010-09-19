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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۲۳

ترکمنها در رژه سراسر هفته دفاع مقدس شرکت می کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه نینوای گلستان گفت: گروهانی از اقتشار مختلف قوم ترکمن در رژه سراسری هفته دفاع مقدس در تهران شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار محمد حسین بابایی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه نشست استانداری افزود: دو رخداد بین المللی همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان اجرا می شود که یازدهمین جشنواره فیلم مقاومت یکی از این برنامه های ویژه است.

وی اظهار داشت: اجرای سمفونی مقاومت با گروه 140 نفری از دیگر برنامه هایی است که در استان برگزار می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: برگزاری رزمایش، پیاده روی بزرگ خانوادگی، اختتامیه طرح هجرت، تجمع رزمندگان هشت سال دفاع مقدس از دیگر برنامه هایی است که در این هفته اجرا می شود.
 
سردار بابایی بیان داشت: تجلیل از فرماندهان، بزرگداشت حمزه سید الشهداء و شهدای ترکمن از دیگر برنامه هاست.
 
فرمانده سپاه نینوای گلستان خاطرنشان کرد: رژه نیروهای مسلح در گرگان و گنبد اجرا می شود و گروهانی از اقشار ترکمن نیز در رژه سراسری در تهران شرکت می کنند.
 
وی خاطرنشان کرد: برنامه های دفاع مقدس مربوط به تمامی مردم استان است و علاقمندان می توانند در برنامه های این هفته مشارکت داشته باشند.
کد مطلب 1154333

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