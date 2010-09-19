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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۲۶

سرپرست جدید جمعیت هلال احمر استان مرکزی معرفی شد

سرپرست جدید جمعیت هلال احمر استان مرکزی معرفی شد

اراک - خبرگزاری مهر: طی مراسمی با حضور دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور مرتضی سلیمی به عنوان سرپرست جدید جمعیت هلال احمر استان مرکزی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: جوانان باید با حضور خود در تمام عرصه ها روحیه نشاط و شادابی را در بین مردم بوجود آورند.

ظاهر رستمی با تاکید بر اینکه رمز پیشرفت ایران تنها در گرو توجه به منابع انسانی است، افزود: انتخاب درست و توجه به نیروی انسانی به خصوص در هلال احمر می تواند این جمعیت را در خدمات رسانی به مردم ارتقاء دهد.

وی با تاکید بر خدمتگزاری بدون منت ادامه داد: باید نیروی هایی در جمعیت هلال احمر به کارگمارده شوند که در شرح وظایف هلال احمر بدرخشند.

در این مراسم اززحمات  دکتر حسین بدخشان رئیس پیشین تقدیر و تشکر شد.

کد مطلب 1154334

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