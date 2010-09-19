سرپرست جدید جمعیت هلال احمر استان مرکزی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: جوانان باید با حضور خود در تمام عرصه ها روحیه نشاط و شادابی را در بین مردم بوجود آورند.

ظاهر رستمی با تاکید بر اینکه رمز پیشرفت ایران تنها در گرو توجه به منابع انسانی است، افزود: انتخاب درست و توجه به نیروی انسانی به خصوص در هلال احمر می تواند این جمعیت را در خدمات رسانی به مردم ارتقاء دهد.

وی با تاکید بر خدمتگزاری بدون منت ادامه داد: باید نیروی هایی در جمعیت هلال احمر به کارگمارده شوند که در شرح وظایف هلال احمر بدرخشند.

در این مراسم اززحمات دکتر حسین بدخشان رئیس پیشین تقدیر و تشکر شد.