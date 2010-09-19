تیم اسکواش لرستان عنوان سوم غرب کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، در مسابقات اسکواش انتخابی تیم ملی نوجوانان ایران که در غرب کشور با شرکت هشت تیم در چهار رده و با حضور 90 اسکواش باز در کرمانشاه برگزار شد، تیم اسکواش لرستان عنوان سومی را از آن خود کرد.

در پی درخشش تیم لرستان در این دوره از مسابقات آرین کاویانی و امین هاشمی دو ورزشکار شایسته لرستانی به اردوی آمادگی تیم ملی برای شرکت در مسابقات آسیایی نوجوانان در مالزی دعوت شدند.

همچنین در رده های مختلف این دوره از مسابقات استانهای مرکزی و کرمانشاه عناوین اول و دوم را کسب کردند.

تیم لرستان با مربیگری مهرداد صالحی در این دوره از رقابتها حضوری موفق داشته است.