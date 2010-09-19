با مردم حرف بزن تا پیروز شویم

به گزارش خبرگزاری مهر، "بیل کلینتون" در گفتگو با روزنامه هافینگتون پست با بیان این مطلب به "باراک اوباما" توصیه کرد : بهتر است درباره طرح های خود به ویژه طرح های اقتصادی با مردم سخن بگویی تا از این راه مردم به برنامه های حزب دموکرات امیدوار شوند.

کلینتون خطاب به اوباما توصیه می کند : مطمئنا حرفهایی برای گفتن داری بنابراین به میان مردم برو و درباره طرح ها و برنامه های خود با آنها صحبت کن.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر مردم آمریکا اعتماد خود را به دولت کنونی و دموکرات آمریکا به شدت از دست داده ‌اند و از جمله دلایل عمده این کاهش اطمینان مردم، ضعف کاخ ‌سفید در مدیریت اقتصادی این کشور است.

بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله افزایش میزان بیکاری و فقر در این کشور دلایلی است که سبب کاهش محبوبیت باراک اوباما در میان مردم آمریکا و در نتیجه روی گرداندن مردم از دموکراتها که اعضای حزب اوباما هستند، شده است.

از سوی دیگر در حالی که تنها 6 هفته تا انتخابات میان‌ دوره کنگره آمریکا باقی مانده است، "باراک اوباما " رئیس ‌جمهور آمریکا دیروز شنبه جمهوریخواهان را به دلیل مانع‌ تراشی در تصویب قوانین مالی شدیدتر درباره رقابتهای انتخاباتی که وی معتقد است برای مدیریت اقتصادی این کشور در آستانه این انتخابات ضروری است، به شدت مورد انتقاد قرار داد.