سومین ماراتن استیضاح شهردار شیراز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهران اعتمادی شهردار شیراز که وارد پنجمین سال شهرداری خود شده تا پیش از این دو مرتبه با طرح پرسش از جانب اعضای شورای این کلانشهر مواجه شده و امروز سومین ماراتن طرح سئوال و استیضاح از شهردار نیز روی میز اکثر اعضای شورا قرار گرفت.

بر این اساس امروز (یکشنبه) 9 عضو شورا به طرح سئوال از شهردار تاکید کردند و حتی یکی از اعضا نیز در صحن علنی خواستار برکناری سریع شهردار و مشخص کردن سرپرست شد.

اعتمادی به قوانین شورا بی اعتنا است

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص دلایل نارضایتی از عملکرد شهردار شیراز در صحن علنی شورا گفت: به دلیل نبود مدیریت صحیح در شهرداری و ابهامات در اجرای برخی از قوانین شورای شهر شیراز، ایراداتی به شهردار گرفته شده که تاکنون پاسخ مناسبی به آنها داده نشده و از این رو اعضای شورا بحث پرسش از شهردار شیراز را مطرح کردند.

مظفر مختاری با اشاره به فرصت 10 روزه شهردار برای پاسخگویی به شورا تصریح کرد: از زمان طرح پرسش توسط اعضای شورای شهر و ارائه آن، شهردار باید طی 10 روز پاسخ مناسب را ارائه دهد که در این راستا چنانچه اعتمادی تا تاریخ دوم مهر ماه دفاعیات خود را ارائه نکند اعضای شورا می توانند طبق قانون رفتار کنند.

وی در خصوص غیبت شهردار در صحن علنی شورا یادآور شد: اعتمادی بدون هماهنگی با رئیس شورا به مرخصی رفته است.

همچنین علی زحمتکش عضو دیگر شورا شهر شیراز نیز در خصوص عملکرد شهردار یادآور شد: تاکنون هیچ پاسخی از جانب شهردار در خصوص هزینه های هفته شیراز و بالنهای داغ به شورا ارائه نشده است.

عباسی: تعامل و همفکری می تواند باعث رفع مشکلات شود

اما مجید عباسی معاون فرهنگی شهرداری شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: چنانچه برخی از مسائل مبهم باشد می توان از طریق گفتگو آنها را رفع کرد ولی اگر قرار باشد طی یک مدت بحث استیضاح و برکناری برای چندین بار مطرح شود به طور یقین در روند اجرایی شهرداری تاثیر منفی خواهد داشت.

مهدی خانی نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: امروز نباید برای کوچکترین مسئله استیضاح را برای شهردار مطرح کرد و از طرفی اگر اعتمادی در چند مورد پاسخ دهی، کوتاهی کرده است باید به او وقت بیشتری داد.