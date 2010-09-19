بالغ بر دو هزار تن کمک به سیل زدگان پاکستان ارسال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در اراک ظاهر رستمی ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: تاکنون بالغ بر دو هزار تن کمکهای غیر نقدی از طریق هوایی و زمینی برای سیل زدگان پاکستان ارسال شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون 16 محموله به پاکستان ارسال شده است، تصریح کرد: در مجموع چهار هزار تن کمک غیر نقدی برای این افراد حادثه دیده ارسال شده است.

رستمی با اشاره به اینکه 50 درصد کل کمکهایی که به سیل زدگان پاکستان شده مربوط به مردم ایران است، تصریح کرد: جمعیت هلال احمر شش اردوگاه برای کمک به این افراد برپا کرده است.

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور افزود: 120 نفر در این اردوگاهها فعالیت می کنند و با توجه به هجم و وسعت سیل تاکنون سه تیم امدادی نیز به این مناطق اعزام شده اند که یک تیم آن مربوط به جمعیت هلال احمر و یک تیم از سازمانهای مردم نهاد هستند.

وی نیازمندی مردم پاکستان را چادر، پتو، مواد غذایی و دارو عنوان کرد و گفت: مردم می توانند کمکهای نقدی خود را به حساب 099999 واریز کنند.