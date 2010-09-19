اعلام اسامی داوران جشنواره مهر تئاتر خراسان شمالی

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این جشنواره در سال جاری با نگاهی متفاوت و بابرگزاری مرحله شهرستانی و اجرای هفت جشنواره در هفت شهرستان برپا می شود، به اسامی داوران این مرحله اشاره کرد و گفت: افشین خورشید باختری، علی عابدی و علی مصلح تهرانی از کارشناسان و اساتید دانشگاه در عرصه هنرهای نمایشی کشور، انتخاب برترین آثار نمایشی "مهر تئاتر" را بر عهده دارند.

وی افزود: الله قلی نظری از پیشکسوتان هنر نمایش در کشور، محمد مهنانی از پیشکسوتان تئاتر خراسان شمالی، محمد حسن زاده، علی شریفی و علی میر قراچولو از کارگردانان و فعالان این عرصه دیگر داورانی هستند که آثار را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و بهترین ها را به مرحله استانی معرفی خواهند کرد.



وی با اعلام اینکه این جشنواره ها در قالب طرح مهر تئاتر ۳۱شهریور سال جاری، همزمان با هفته دفاع مقدس فعالیت خود را آغاز می کند، گفت: مهر تئاتر با به روی صحنه رفتن اولین اثر نمایشی در اسفراین آغاز و ۱۶ مهر همزمان با میلاد کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س) و برگزاری اختتامیه جشنواره شهرستان بجنورد به شاهد پایان مرحله شهرستانی خواهیم بود.



عابدی برگزاری جلسات نقد و بررسی و ارزیابی آثار شرکت کننده ویز برپایی کارگاه های آموزشی را از اهم برنامه های مدنظر در این جشنواره ها اعلام کرد.

