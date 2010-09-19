کوهنوردان لرستانی به قله آزادکوه صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، مدیر انجمن کوهنوردان خرم آباد در این رابطه افزود: این صعود در آستانه هفته دفاع مقدس در قالب یک برنامه ریزی منظم و منسجم طی روزهای 24 تا 26 شهریورماه سال جاری صورت گرفت.

ذبیح الله سیاهپوش هدف از این صعود را زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس دانست و یادآور شد: انجمن کوهنوردان خرم آباد یک سال است که فعالیتهای خود را در زمینه های آموزش کوهپیمایی، امداد و نجات، همایشهای کوهنوردی و ... در مرکز لرستان آغاز کرده است.

وی برنامه صعود به آزادکوه را نیز در راستای برنامه ریزیهای کمیته کوهپیمایی این انجمن عنوان کرد و بیان داشت: در این صعود تمام اعضای تیم موفق به فتح این قله از رشته کوههای البرز مرکزی شدند.

رحیم قمری، سیروس حسنوند، محسن دالوند، نورالدین کائید، کرم کشوری، مرتضی پدرام، احسان حجاریان، محمدرضا دالوند، امیر صدیق، قاسم ولی نژاد، سید محمد علی فتاحی، محمد یوسفی، مسلم مطهری مقدم و طهماسب حیدری اعضای تیم صعود کننده به قله آزاد کوه بودند.