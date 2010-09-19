مشکلات 32 واحد تولیدی گلستان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله نوروزی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه نشست کمیته مشاوره و توانمندسازی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی استان افزود: حسب تاکیدات دولت مبنی بر حفظ و صیانت از نیروی کار و اشتغال موجود و به منظور تداوم و استمرار حیات اقتصادی واحدهای تولیدی و حل مشکلات آنها و به استناد مصوبه مورخ 10/9/87 شورای تامین استان، کمیته ای تحت عنوان کمیته مشاوره و توانمند سازی ایجاد شد.

وی اظهار داشت: این کمیته با دو رویکرد هدایتی و حمایتی به ریاست معاونت محترم برنامه ریزی استانداری و دبیری اداره کل کار و امور اجتماعی و با عضویت مدیران سازمان های جهاد کشاورزی ، صنایع و معادن ، تأمین اجتماعی ، امور مالیاتی و دارائی و مدیران بانک های عامل در سطح استان تشکیل شد تا ضمن بررسی دقیق مشکلات واحدهای تولیدی ، صنعتی، معدنی و کشاورزی استان راهکارهای مناسب تدوین و اجرایی شود.

نوروزی گفت: گردش کار جلسات بدین نحو است که با معرفی دستگاه اجرایی مربوطه یا مراجعه مستقیم مجری طرح به دبیرخانه کمیته مذکور در اداره کل کار و امور اجتماعی استان، فرمهای لازم در اختیار مراجعین قرار داده می شود تا پس از تکمیل و بررسی نهایی در دستور کار جلسات قرار گیرد.



وی افزود: اهم مصوبات کمیته مذکور شامل استمهال تسهیلات بانکی، بخشودگی جرائم مالیاتی، تقسیط بدهی های معوق به سازمان تامین اجتماعی، اداره کل امور مالیاتی و مساعدتهای دیگر دستگاههای اجرائی استان است.