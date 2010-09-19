تردد روی پل جوادیه از مهرماه آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با اشاره به فعالیتهای شبانه روزی مرحله پایانی اجرای پروژه احداث پل جدید جوادیه و تلاشهای همه جانبه برای آغاز بهره برداری از این سازه در تهران در زمان پیش بینی شده گفت: زمان رسمی پایان عملیات اجرایی این پروژه طبق قرارداد الحاقی پایان اردیبهشت ماه سال 90 است اما تلاش بر این است که این پروژه هر چه زودتر و پیش از موعد مقرر به بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: با توجه به فعالیتهای انجام گرفته می توانیم در مهرماه امسـال رفت و آمد عادی را روی پل جدید جوادیه برقرار کنیم.

حسینی پروژه احداث پل جدید جوادیه را یکی از افتخارات مهندسی کشور خواند و تأکید کرد: در اجرای این پروژه کیفیت بسیار مورد توجه بوده است و از آغاز مراحل طراحی تا پایان اجرا به صورت ویژه اعمال می شود.

معاون فنی و عمرانی شهردار تهران با بیان اینکه برای احداث و بهره برداری از پل جدید جوادیه نظام پایش و مانیتورینگ خاصی طراحی و تدوین شده است تصریح کرد: از مشاور طرح خواسته شده تا علاوه بر کنترل و پایشهای خاصی که هنگام عملیات ساخت برای پروژه انجام گرفته است، نظام پایش مشخصی نیز برای دوران بهره برداری آن تدوین کند.

وی اضافه کرد: با نصب تجهیزات به طور مستمر وضعیت پل را زیر نظر داریم واین امر برای چنین پروژه هایی کاملاً مرسوم و مورد نیاز است و در پروژهای مشابه نیز انجام می شود.

وی یادآور شد: فرآیند مستند سازی در این پروژه به طور کم نظیری مورد توجه است و تمام قطعات این سازه اعم از بتونی و فلزی مورد آزمایش کنترل کیفی قرار گرفته و همه قطعات فلزی پل دارای شناسنامه ای شامل محل تولید، فرآیند ساخت، آزمایش های انجام شده بر روی آن و محل نصب قطعه است این امر نشان می دهد که پروژه چه فرآیندی را از نظر کنترل کیفیت از سر گذرانده است.

حسینی در زمینه مقاومت پل جدید جوادیه در برابر زمین لرزه احتمالی با اشاره به اینکه طراحی سازه ها بر مبنای زمین لرزههایی که احتمال دارد در طول عمر مفید سازه رخ دهد انجام شده گفت: در این زمینه همه بررسیهای لازم انجام شده و این سازه بر اساس مبانی خاص خود احداث شده و در صورت بروز زمین لرزه احتمالی این پل از استحکام پذیری مناسبی برخوردار است.

وی افزود: با طراحی و نصب المانهای ویژه ای این پل توانایی تحمل و استهلاک جابه جائیهای تحمیلی را هنگام زمین لرزه و وزش بادهای شدید دارد و نیروهای حاصل از عرشه به کوله ها منتقل و جذب می شوند.

حسینی تصریح کرد: پل جوادیه نمادی جدید برای شهر تهران است که چهره اجتماعی و فرهنگی محله قدیمی جوادیه را دگرگون می کند.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه همه عملیات این پروژه از صفر تا صد به دست مهندسان ایرانی انجام شده تصریح کرد: لازم است در چنین پروژه هایی توان طراحی و مهندسی کشورمان را به دنیا نشان دهیم.

وی همچنین ضرورت توجه به کیفیت، بهره گیری از فناوری های روز دنیا، آموزش کاربردی و دقت به جزئیات هنگام اجرای پروژه هارا به عنوان عوامل اساسی در امورمهندسی و عمرانی مورد تأکید قرار داد.