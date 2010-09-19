سرپرست دفتر سینمای جوانان تبریز معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی ظهریکشنبه در مراسم معارفه سرپرست دفتر سینمای جوانان تبریز با اشاره به سابقه تدریس و فیلمسازی سرپرست جدید این دفتر و ارتباط خوب وی با فیلمسازان، هنرجویان و سینماگران گفت: امید می رود با این انتصاب حوزه فیلمسازی و فرهنگ و آموزش سینمایی استان متحول شود.

وی افزود: آذربایجان شرقی و شهر تبریز ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و سینمایی بسیار بالایی دارد و انجمن سینمای جوانان با توجه به جایگاه و اهمیتش می‌تواند در جهت کشف استعدادها، توسعه و گسترش برنامه‌های سینمایی و جذب جوانان علاقمند این حوزه فضای پویا و با نشاطی را رقم بزند.

معاون امور استان های انجمن سینمای جوانان ایران نیز طی سخنان کوتاهی در این مراسم اظهار امیدواری کرد، با افق تازه‌ای که در فضای فعالیت‌های انجمن سینمای جوانان در دوره جدید ایجاد شده قطعاً شاهد تحول و رشد و پویایی در این حوزه خواهیم بود.

حسین جوادی گفت: اهتمام به رشد جایگاه دفاتر سینمای جوانان در استان‌ها و تقویت این پایگاه‌های فرهنگی و نیز اعتلای سینمای بومی از اولویت ها و برنامه‌های انجمن سینمای جوانان ایران در دوره جدید است.

سید وحید فاطمی،‌ متولد 1345تبریز و از هنرمندان و مدرسان انجمن سینمای جوانان ایران است.

نامبرده همزمان ریاست هیئت مدیره انجمن فیلم آذربایجان شرقی را عهده دار است.