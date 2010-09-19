به گزارش خبرنگار مهر، نشست ناظران، مدیران و مسئولان تیم های دسته اول، دسته دوم و دسته سوم لیگ های باشگاه های کشور در رده های مختلف سنی ظهر امروز یکشنبه با حضور مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال و عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر در آکادمی فوتبال برگزار شد.

در ابتدای این نشست مهدی تاج با تشکر از پیشرفتی که در لیگ هایی پایین تر از برتر صورت گرفته است، از تغییرات مثبت در این رده ها خبر داد و گفت: ما قبل از این کلیه مسابقات رده های دسته اول، دوم و سوم را در قالب کمیته مسابقات برگزار می کردیم اما حالا هر یک دارای لیگ های مجزا و مستقل هستند و با برنامه ریزی مناسب و دقیق برگزار می شوند.

وی ادامه داد: برگزاری 5100 مسابقه در سال کار بسیار سخت و دشواری است و با هیچ رده دیگری قابل مقایسه نیست. اگر این رده ها نباشد فوتبال ما تعطیل خواهد شد. لیگ برتر پویایی نخواهیم داشت و به تبع آن تیم ملی نیز با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: خوشبختانه در رده های نوجوانان و جوانان فوتبال ایران دارای پتانسیل بالایی است که در چند سال اخیر اقدامات مثبت بسیاری در این حوزه رخ داده است. ما در این رده ها به سبک شرقی آسیایی ها عمل کرده ایم و دیگر شاهد حضور بازیکنان صغر سن نیستیم.

در ادامه این نشست در مورد پخش مستقیم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول نیز بحث و گفتگو شد و نایب رئیس فدراسیون فوتبال از احتمال پخش این رقابتها در فصل آینده خبر داد.

ضمن اینکه برخی مسئولان و مدیران رده های مختلف دسته اول، دوم و سوم به اختلاف مبلغ قرارداد بازیکنان دسته برتر با دسته های پایین تر اعتراض کردند که مهدی تاج توضیحاتی را در این زمینه ارائه کرد و حق را به آنها داد.

در نشست ناظران، مدیران و مسئولان تیم های لیگ های دسته اول، دوم و سوم بیش از 150 مسئول حضور داشتند و به بحث و بررسی شرایط برگزاری این مسابقات برای فصل آینده پرداختند. قرار است فصل جدید این مسابقات مهرماه آغاز شود.