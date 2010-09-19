66 پروژه عمرانی در هفته دفاع مقدس در تبریز افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمود چمنی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ارزش ریالی این طرح ها معادل 12 میلیارد و 745میلیون تومان بوده و پنج میلیارد و31میلیون تومان آن از محل اعتبارات ملی و بیش از سه میلیارد تومان آن از محل اعتبارات استانی و سایر منابع تامین شده است.

به گفته وی 10 پروژه از مجموع 66 پروژه قابل افتتاح در هفته دفاع مقدس، هفته آینده با حضور مسئولان ارشد آذربایجان شرقی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

فرماندار تبریز در تشریح دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس افزود: برگزاری رژه در روز 31 شهریور، برپایی نمایشگاه دفاع مقدس، سقوط آزاد چتربازان در روز 30 شهریور، اجرای مراسم غبارروبی از مزار شهدا، برگزاری همایش کوهپیمایی در ارتفاعات عون بن علی و برگزاری مسابقات تیر اندازی و دو صحرانوردی از جمله برنامه های پیش بینی شده جهت اجرا در هفته دفاع مقدس است.

چمنی اضافه کرد: برگزاری یادواره شهدای کارگری، تجلیل از خانواده های شهدا، تهیه و توزیع بسته های فرهنگی و افتتاح مجموعه ورزشی شماره دو کارگران از دیگر برنامه های این هفته است.

فرماندار تبریز گفت: راه اندازی موزه شهدا و تجهیز آن به 22 رایانه متصل به سایت های دفاع مقدس و ایجاد کتابخانه دفاع مقدس در آن و نیز تهیه ویژه نامه های دفاع مقدس از جمله برنامه های دیگری است که در هفته دفاع مقدس انجام خواهد شد.

وی افزود: برپایی گفتمان های دینی با محوریت دفاع مقدس با حضور روحانیان، ایجاد ایستگاه های صلواتی، تقدیر از قاریان و حافظان قرآن و نیز افتتاح کانون فرهنگی هنری بانوان از برنامه دیگر هفته دفاع مقدس است.