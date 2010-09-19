فراز کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید خبر پیوستن آندرانیک تیموریان به تراکتورسازی تبریز افزود: پس از مذاکرات مثبتی که با آندرانیک تیموریان داشتیم بالاخره این بازیکن امروز با باشگاه تراکتورسازی قرارداد امضا کرد.

وی در ادامه افزود: قرارداد باشگاه تراکتورسازی با آندرانیک تیموریان امروز به امضا رسید و دقایقی پیش این قرارداد را در هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی به ثبت رساندیم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز خاطرنشان کرد: آندرانیک به عنوان بازیکن آزاد به عضویت تیم تراکتورسازی درآمد و با این شرایط می تواند از هفته دهم و دیدار با نفت تهران ما را همراهی کند.

کمالوند با تایید مذاکرات خود با وحید هاشمیان گفت: من شخصا شب گذشته با وحید هاشمیان گفتگو کردم. مذاکرات خوبی با این بازیکن داشته‌ایم و نظر مثبت او را هم جلب کرده‌ایم. اگر مشکل خاصی به وجود نیاید، هاشمیان نیز بزودی به عضویت تیم تراکتورسازی در می آید.

وی در خاتمه تصریح کرد: ما به هواداران تراکتورسازی تبریز قول داده ایم در پایان فصل جاری سهمیه حضور در لیگ قهرمانان را کسب می کنیم. جذب بازیکنانی چون آندرانیک تیموریان و وحید هاشمیان نیز برای تقویت تیم در جهت رسیدن به اهدافی است که به هواداران پرتعداد تراکتورسازی وعده تحقق آنها را داده‌ایم.

تیم فوتبال تراکتورسازی در پایان هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با کسب 12 امتیاز رتبه نهم جدول را در اختیار دارد.