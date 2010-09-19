بهترین نمایشنامه دفاع مقدس معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، به منظور ارج نهادن بر زحمات اهالی فرهنگ و هنر، در نظر دارد در سیزدهمین دوره دوسالانه جایزه کتاب دفاع مقدس، بهترین" نمایشنامه" با موضوع دفاع مقدس را معرفی کند.

هیأت داوران این جایزه در بخش نمایشنامه قصد دارد با بررسی کتابهای منتشر شده در سالهای 1387 و1388 بهترین اثر را در این حوزه به مخاطبان معرفی کند.

در دوازدهیمن دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس و در بخش "نمایشنامه" هیأت داوران هیچ اثری را شایسته دریافت جایزه اول تا سوم ندانست اما از کتاب" ترانه ای برای آیدا" نوشته حمیدرضا نعیمی تقدیر کرد.

در سیزدهمین دوره جایزه دوسالانه کتاب دفاع مقدس، 835 عنوان کتاب به دبیرخانه ارسال شده است که با میانگین 410 عنوان کتاب، برای هر سال نسبت به دوره پیشین از لحاظ کمی افزایش داشته است.

سیزدهمین دوره جایزه دوسالانه کتاب دفاع مقدس، همزمان با برگزاری برنامه های هجدهمین دوره از هفته کتاب جمهوری اسلامی برگزار می شود.