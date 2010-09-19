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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۰۶

چهار شرکت متخلف شن و ماسه به تعزیرات حکومتی لرستان معرفی شدند

چهار شرکت متخلف شن و ماسه به تعزیرات حکومتی لرستان معرفی شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان از معرفی چهار شرکت متخلف شن و ماسه به تعزیرات حکومتی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حجت الله بیرانوند در این رابطه اظهار داشت: در راستای تشدید بازرسیها و نظارت بر نحوه عملکرد شرکتهای تولید شن و ماسه استان لرستان در هفته جاری با تلاش بازرسان این سازمان چهار شرکت به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی علت معرفی این شرکتها به تعزیرات حکومتی را گرانفروشی ذکر کرد و بیان داشت: این شرکتها در فروش میزان 115 تن شن و ماسه مرتکب گرانفروشی شده اند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان به جرایم در نظر گرفته شده برای این واحدهای متخلف اشاره کرد و یادآور شد: پرونده تخلفات این چهار شرکت به ارزش یک میلیارد و 26 میلیون ریال برای صدور رای نهایی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

کد مطلب 1154365

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