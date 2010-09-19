دانشگاه علوم پزشکی شیراز کمکهای دارویی به پاکستان ارسال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان فارس با بیان اینکه این محموله به صورت هوایی به پاکستان ارسال می شود، گفت: در راستای وجود وضعیت نامناسب در مناطق سیل زده پاکستان و نیازهای مردم، کمیته بهداشت و درمان ستاد کمک به مردم آن منطقه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل شده است.

محمد جواد مرادیان افزود: این کمیته با بسیج امکانات و منابع حوزه دانشگاه و نهادهای مرتبط خارج از دانشگاه سعی دارد در حوزه بهداشت و درمان به یاری مردم سیل زده پاکستان بپردازد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وزارت بهداشت در حال برپایی بیمارستان صحرایی در منطقه سیل زده است، بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز فراخوانی برای به کارگیری داوطلبان در حوزه بهداشتی، درمانی و اعزام به پاکستان ارائه کرده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان فارس همچنین از آماده بودن این دانشگاه برای ارسال برخی اقلام غیر دارویی خبر داد و گفت: با اعلام نیاز، این اقلام به منظور کمک به مردم سیل زده پاکستان تحویل داده می شود.