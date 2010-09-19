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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۵۴

لاریجانی:

پروژه میدان امام علی (ع) بخشی از هویت استان اصفهان است

پروژه میدان امام علی (ع) بخشی از هویت استان اصفهان است

رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به منظور افتتاح پروژه میدان امام علی (ع) اصفهان وارد این شهر شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اصفهان ، رئیس مجلس شورای اسلامی که به منظور افتتاح پروژه میدان امام علی (ع) به استان اصفهان سفر کرده است دقایقی پیش مورد استقبال استاندار و دیگر مقامات محلی این استان قرار گرفت.

وی در توضیح سفر خود به اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سفرش به این استان سعادتی برای اوست، اظهار داشت: پروژه میدان امام علی (ع)، پروژه ای بسیار مهم است که به ابتکار شهردار اصفهان احیا شد.

وی گفت: این میدان، میدانی بسیار تاریخی است و بخشی از هویت استان اصفهان است که بازسازی شده و شکل قدیمی خود را بازیافته است.

لاریجانی یادآور شد: در این سفر چند ساعته به استان اصفهان با نخبگان این شهر نیز آشنا شده و صحبتی با آنها خواهم داشت.

کد مطلب 1154370

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