پروژه میدان امام علی (ع) بخشی از هویت استان اصفهان است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اصفهان ، رئیس مجلس شورای اسلامی که به منظور افتتاح پروژه میدان امام علی (ع) به استان اصفهان سفر کرده است دقایقی پیش مورد استقبال استاندار و دیگر مقامات محلی این استان قرار گرفت.

وی در توضیح سفر خود به اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سفرش به این استان سعادتی برای اوست، اظهار داشت: پروژه میدان امام علی (ع)، پروژه ای بسیار مهم است که به ابتکار شهردار اصفهان احیا شد.

وی گفت: این میدان، میدانی بسیار تاریخی است و بخشی از هویت استان اصفهان است که بازسازی شده و شکل قدیمی خود را بازیافته است.

لاریجانی یادآور شد: در این سفر چند ساعته به استان اصفهان با نخبگان این شهر نیز آشنا شده و صحبتی با آنها خواهم داشت.