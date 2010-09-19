30 گروه برای پخت آش در زنجان رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر الهی عصر یکشنبه در جلسه ستاد گردشگری استان زنجان افزود: در بخش نمایشگاه گردشگری پنجمین جشنواره ملی آش ایرانی استان زنجان، 20 غرفه برپا می شود که این تعداد غرفه برای 20 استان در بخش نمایشگاه گردشگری پیش بینی شده است و درصورت استقبال استان‌ها، افزایش می یابد.

الهی اظهار داشت: همچنین تعداد 20 آلاچیق از آلاچیق‌های مجموعه فرهنگی – تفریحی ایل داغی به بخش پخت آش و توزیع عمومی اختصاص می یابد و علاوه بر این تعداد 30 غرفه صنایع دستی و حدود 30 تا 40 غرفه نیز برای فروش سوغات محلی استان‌های کشور پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد : از جمله اقدامات انجام گرفته برای برگزاری این جشنواره می‌توان به تشکیل جلسات متعدد درخصوص برگزاری پنجمین جشنواره ملی آش ایرانی و فراخوان انتخاب شرکت مجری نمایشگاه و جشنواره ملی آش ایرانی اشاره کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان ادامه داد: تصویب برگزاری جشنواره ملی آش ایرانی در کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی، جمع آوری پیشنهاد متقاضیان، انتخاب شرکت صلاح اندیشان پارسیان به عنوان برگزار کننده پنجمین جشنواره ملی آش ایرانی از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

الهی یادآور شد: تفاهم نامه همکاری با شرکت صلاح اندیشان پارسیان به عنوان برگزار کننده پنجمین جشنواره ملی آش ایرانی منعقد شده است.

وی گفت: همچنین جهت اعلام آمادگی برای شرکت در جشنواره به تمامی استان‌ها دعوت‌نامه ارسال شده است.

جشنواره ملی آش ایرانی روزهای ششم تا 12 مهر ماه امسال همزمان با هفته گردشگری در مجموعه فرهنگی – تفریحی ائل داغی زنجان برگزار می شود و دبیرخانه آن نیز در موزه باستان‌شناسی ذوالفقاری مستقر است.